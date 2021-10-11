封城期间佣金高达三成 美国城市立法规定送餐费上限

美国送餐平台可向餐馆收取相当于每张账单金额30%的费用，餐饮业者认为这严重影响他们的利润。政治人物要求立法监管，纽约市议会和旧金山都已立法限制第三方送餐费。送餐平台巨头已入禀法院挑战立法。

（纽约综合电）当冠病大流行迫使美国封城锁国时，送餐服务大行其道帮了大忙。但随着疫情缓解，送餐业开始面对各方的压力，政治人物要求立法监管送餐平台，餐饮业者则指平台发灾难财，并想跟送餐业撇清关系。

今年1月至9月，送餐平台DoorDash可能完成了超过10亿份订单，其中大部分在美国；该公司是美国市场的领导者。

但纽约比萨连锁店Motorino的创办人帕隆比诺认为，外卖应用提振了餐饮业业绩是“巨大的错觉”。“当你每天收到30或40份订单时，你会很高兴。但问题是它并没有转化为利润。”

根据送餐平台的网站，它们可向餐馆收取相当于每张账单金额30%的费用。

送餐业者：餐馆可以自由与外卖平台协商佣金

为了解决这个问题，纽约市议会8月通过了一项立法，将第三方送餐费限制在15%。在纽约之前，旧金山已在6月通过了类似法律。

送餐平台巨头已入禀法院挑战这些立法，一些分析员认为它们有法律依据。美国银行上个月发表的研究报告说：“我们相信DoorDash为反对永久费用上限提出了强有力的法律依据。”

DoorDash、Grubhub和UberEats争辩说，制定收费上限是违宪的，餐馆可以自由与外卖平台协商佣金。

送餐平台巨头还说，他们在大流行期间进行了巨额投资，吸引了数百万从未在网上订过餐的客户加入。

DoorDash说，在大流行期间使用其平台的餐馆的存活率是该行业平均水平的八倍。该公司还说，即使在法律通过之前，它就已经提供了15%的收费公式。

但比萨连锁店创办人帕隆比诺指出，一家成功的餐馆“只能希望”获得15%或20%的利润率。“所以最后它们把一切都拿走了。”

为了绕过外卖应用的巨额收费，一些餐馆尝试创建自身的平台。

初创公司ChowNow帮助餐馆推出自己的接单应用，让餐馆无须支付任何佣金。

另一家公司LoCo创建了由餐馆拥有的送货合作社。LoCo创始人塞维尔说，餐馆可以选择要付多少佣金，通常是送餐平台巨头收费的一半。

塞维尔本人在艾奥瓦州经营一家餐厅。他承认，合作社的概念并不容易推销。“很难让人们相信他们需要集体合作。”但塞维尔说，“对我来说，这是唯一真正的解决方案。”