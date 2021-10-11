专家：时间紧迫 要实现温控目标全球须立刻做出改变

专家指出，全球必须改变生产和消费能源的方式，改变制造关键工业产品的方式，改变通勤移动、供热和供餐的方式，而且要立刻同时进行。

（巴黎法新电）专家指出，要实现《巴黎气候协定》定下的目标，将地球升温幅度控制在1.5摄氏度以内，全球必须马上同时在各个方面做出“根本性的改变”，否则就无法在预定时间内达标。

为了应对气候变化，全球190多个国家签署了巴黎气候协定，承诺将地球温度的升幅控制在比工业化之前的水平不超过1.5度。

联合国政府间气候变化专门委员会2018年发布的报告指出，人类自19世纪以来碳排放量持续增加，已使地球温度升高约1.1度。全球务必在2030年前将碳排放量减半，在2050年之前将碳排放量归零，否则无法实现1.5度的目标。

这份报告的两名撰写人最近接受了法新社的访问。法国可持续发展与国际关系研究所专家韦斯曼直言“一切”必须改变。“这必须是根本性的改变。我们必须改变生产和消费能源的方式，改变制造关键工业产品的方式，改变通勤移动、供热和供餐的方式。”

由于任务艰巨，各方或许倾向分先后逐个击破。但专家警告，时间来不及了。

上述报告的另一撰写人丹麦技术大学研究员奥尔霍夫说：“如果我们要达到符合升温1.5摄氏度目标的水平，我们必须同时做所有的事，而且要立刻进行。”

减少能源生产是达标最快途径

专家一致认为，人类若要在2030年之前将温室气体排放量从近600亿吨减少至250亿吨，就必须对能源、农业、建筑、交通、工业和林业这六个领域下手。

减少能源生产是公认能促成达标的最快途径，因为该领域的排放量占比达70%以上，其中一半是电力生产。

奥尔霍夫说:“如果必须选择一个领域，那就是能源。它不仅减排潜力最大，还有相当多简单的解决方案。”她说：“我们有实现这个目标所需的技术，主要的问题在于政治意愿。”

煤炭是化石燃料当中最脏和碳密度最高的燃料。非政府组织“气候分析”减排途径研究组组长纪登说：“燃煤电厂占目前总电力生产的40%左右，必须在20年内淘汰。”

在欧盟，这意味未来10年内每两周须关闭三座煤电厂；美国须每两周关闭一座。

中国消耗全球煤炭用量的一半，因此北京的决策举足轻重。

纪登说：“如果要以符合《巴黎协定》的速度关闭中国的1082家煤电厂，那么每星期就得关闭一座。”