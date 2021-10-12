悉尼结束15周封锁 市场重现生气

澳洲新南威尔士州州长佩罗特形容，新州人在经历“流血流汗和没有啤酒”的100天后，终于迎来“自由日”。澳洲总理莫里森也说，人们应为曾视为理所当然的事欢庆：“与家人和朋友团聚、理发、一起吃饭，和好友到酒吧喝一杯。”

（悉尼综合电）澳大利亚新南威尔士州首府悉尼周一（10月11日）结束长达15周的封锁，当地人迫不及待上街，享受购物、喝咖啡、理发等久违的日常活动。一些营业场所一过午夜便开门，还有不少商店举行促销，引来长长的人龙。

新州州长佩罗特形容，新州人在经历“流血流汗和没有啤酒”的100天后，终于迎来“自由日”。澳洲总理莫里森也说，人们应为曾视为理所当然的事欢庆：“与家人和朋友团聚、理发、一起吃饭，和好友到酒吧喝一杯。”

据当地媒体报道，周一新州各地理发店不仅预约满额，店外还排起长龙。一名顾客托勒说：“我迫不及待来做头发。我从来没有这么长时间不剪头发。”

悉尼西部郊区一家Kmart午夜便重开，吸引数以百计的民众光顾。悉尼最古老、有近200年历史的酒吧“战争运气”（Fortune of War）也特地提前一小时，于上午9时开门迎客。

自1981年就光顾该酒吧的熟客伊斯克说：“我们来这里，是要忘记（冠病疫情）那种事。酒吧的氛围令人怀念，在家喝酒的感觉就是不一样。”

悉尼解封让受疫情重创的业者大为振奋，在克洛韦利（Clovelly）经营咖啡馆的西蒙斯说：“今早的气氛很棒。户外座位区的情况可能不太好，但没关系。我们对于能够重开真的感到很兴奋，这太棒了。”西蒙斯靠提供外卖，熬过了封锁时期。

新州是在成年人口的两剂疫苗接种率达到70%后进入第一阶段解封，允许非必要的零售店、餐馆、酒吧和健身房向完成接种的顾客重新开放。一旦两剂接种率在未来几周内达到80%，该州限制措施将进一步取消。

澳洲新增2140本土病例

目前，新州仍限制大型集会，国际边界尚未开放，学校也还没有全面复课。无论是否已经完成接种，人们也仍须在公共场所、机场和乘搭公共交通工具时戴口罩。

不过佩罗特也警告，其他地方的经验显示，新州确诊病例将在解封后上升，该州下来仍将面对挑战。

澳洲医学协会呼吁当局密切观察解封对于病毒传播和病例数字的影响。该协会说：“即使接种率很高，新州医院仍有可能不堪重负。”

维多利亚州也计划在16岁以上人口有70%完成接种后开始解封，预计这一目标将在10月26日左右达成。

澳洲周一新增2140起本土确诊病例与16起死亡病例。其中，新州通报496起新增本土确诊病例与八起死例；维州新增1612起本土确诊病例与八起死例。

澳洲国库部长弗莱登伯格表明，一旦解封，澳洲就不会再回到封锁状态，澳洲人是时候学习与冠病共处了。

弗莱登伯格周一告诉澳洲新闻集团：“让我们重新开放，不要回头。随着全国各地的疫苗接种率迅速攀升，我们必须让封锁成为过去、还人民自由、重新与世界接触，并允许经济安全地重开。”

据澳洲卫生部，至今全国16岁及以上人口的一剂接种率约为82.2%，两剂接种率为61.9%。