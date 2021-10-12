《福布斯》杂志：辉瑞莫德纳对穷国出货量远低于富国

美国《福布斯》杂志引述科学数据分析公司Airfinity说，莫德纳至今只履行了中低收入国家8%的订单，富裕国家则有65%订单已交货；辉瑞履行了中低收入国家14%的订单，富裕国家订单已全部交货。

（华盛顿综合电）冠病疫苗出货数据显示，美国两大冠病疫苗制造商辉瑞和莫德纳，对较贫穷国家的出货量远低于对富裕国家。

美国《福布斯》杂志引述科学数据分析公司Airfinity说，莫德纳至今只履行了中低收入国家8%的订单，富裕国家则有65%订单已交货；辉瑞履行了中低收入国家14%的订单，富裕国家订单已全部交货。另一家美国制造商强生的交货差距较小：26%对33%。

相比之下，英国和瑞典制造商阿斯利康已交付80%中低收入国家的订单，中国科兴公司已履行对中低收入国家的所有订单。

数据也显示，辉瑞和莫德纳分别捐出7000万剂和7200万剂疫苗，占全球捐赠总剂量的43%。强生公司捐了3300万剂疫苗，但占其总产量的26%。反观辉瑞和莫德纳的捐赠剂量，分别只占总产量的4%和14%。

《纽时》指莫德纳为赚钱罔顾社会责任

辉瑞和强生没有回应《福布斯》的置评要求，莫德纳则引用上周五的一份声明称，该公司与美国政府合作，在9月底之前通过冠病疫苗全球获取机制（COVAX），为较贫穷国家提供超过5000万剂疫苗。

与此同时，《纽约时报》指莫德纳为了赚钱罔顾社会责任，称该公司几乎只向富裕国家提供疫苗，还以高于美国和欧盟支付的价格卖疫苗给较贫穷国家。

该报引用Airfinity数据说，莫德纳只运送约100万剂疫苗给被世界银行列为低收入的国家。反观辉瑞运送了840万剂，强生运送了约2500万剂。

《纽时》说，美国政府为莫德纳提供了13亿美元（约17.6亿新元）的疫苗研发经费，因此得以以每剂15美元至16.50美元的价格购买莫德纳疫苗。欧盟则为每剂莫德纳疫苗支付22.60美元至25.50美元。

莫德纳被指可以低价售疫苗前提是先完成其他国家订单

博茨瓦纳、泰国和哥伦比亚被世界银行归入中上收入国家，它们为每剂莫德纳疫苗支付27美元至30美元。

在某些情况下，莫德纳提出以较低价格向较贫穷国家提供疫苗，前提是它先完成其他国家的订单。

据两名非洲联盟官员透露，今年5月，莫德纳建议以每剂约10美元的价格向非洲联盟提供疫苗，但要明年才能交货，这导致谈判破裂。

负责管理非洲联盟疫苗交付计划的阿拉齐亚说，莫德纳的态度相当于，“我们来这里是为了赚钱，我们偶然发现了一个好机会，我们甚至不想假装正在努力拯救世界。”

《纽时》说，莫德纳在接获其置评要求后宣布，“正在投资”以提高产量，以便在2022年向较贫穷国家提供10亿剂疫苗。