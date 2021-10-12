外汇短缺进口受阻 兰卡食品药物等必需品持续短缺

（科伦坡法新电）受严重的外汇危机影响，斯里兰卡食品、药物和其他必需品持续短缺。该国总统戈塔巴雅星期天坦承，他领导的政府未能兑现承诺。

戈塔巴雅在纪念斯里兰卡军队成立72周年的演讲中说：“人民可能对我和政府没有如他们预期般兑现承诺感到不满……不只是我，所有部长和国会议员都应该接受这一点。”

戈塔巴雅重申对人民的多项承诺，包括引入新宪法和选举制度、推进农业绿色发展等，并表明政府未来几年将努力提振经济。

“我承诺，为了人民，我们将通过控制冠病疫情及在新常态下重开国家，以新的活力推动国家前进。”

近期，斯里兰卡进口因外汇短缺而受阻，该国不得不进入紧急状态，并针对一些必需品实施配给制。

上周五，斯里兰卡政府取消了对基本食品的价格控制，希望此举能让人们停止囤积大米、白糖、扁豆和奶粉等主要食品。

斯里兰卡政府也在戈塔巴雅星期天讲话后数小时宣布，将煮食用的液化石油气价格调涨85%，面粉和水泥价格也提高近10%。

经济学家指出，早在冠病疫情暴发之前，斯里兰卡经济就已出现问题。2019年11月戈塔巴雅上任时，斯里兰卡有75亿美元（约101亿新元）外汇，但到今年9月底仅剩25亿美元，令该国偿还外债的能力备受质疑。

戈塔巴雅上台后即大幅减税，希望能促进投资和经济发展。然而，去年斯里兰卡经济仍萎缩了3.6%，为历来最差表现。