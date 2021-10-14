采用最有效几款疫苗 实现高接种率国家德尔塔致死率有别

据彭博社统计，德国、丹麦和英国等国家的冠病死亡病例已跌至此前峰值的十分之一左右；以色列、希腊和美国的死亡病例也减少了，但仍处于峰值水平的一半以上。与此同时，一些依赖中国或俄罗斯疫苗的国家的确诊与死亡病例，都较尚未普及接种前多。

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