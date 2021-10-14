采用最有效几款疫苗 实现高接种率国家德尔塔致死率有别 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 关注社会公义的活动分子周二在伦敦白厅举行抗议活动，他们穿上黑色丧服，抬着一副副代表冠病死亡患者的棺材游行，谴责制药业“贪婪”，并呼吁暂时豁免冠病疫苗和疗法的知识产权。去年10月，印度和南非要求世界贸易组织暂停对有关专利的保护，至今已有100多个国家予以支持，但英国、欧盟和瑞士反对。组织这场模拟葬礼的“现在就要全球正义”（Global Justice Now）”称，自专利豁免的倡议提出以来，已有350万人死于冠病。（路透社） 字体大小: 小 中 大 据彭博社统计，德国、丹麦和英国等国家的冠病死亡病例已跌至此前峰值的十分之一左右；以色列、希腊和美国的死亡病例也减少了，但仍处于峰值水平的一半以上。与此同时，一些依赖中国或俄罗斯疫苗的国家的确诊与死亡病例，都较尚未普及接种前多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 德尔塔变种毒株 冠状病毒19 竞选纲要大幅增加国防开支 岸田安保政策比安倍更大胆 早说