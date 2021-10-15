新信托获二十国集团认可 IMF富裕成员国可向他国提供融资

新的“抗风险和可持续性信托基金”将能够让IMF成员国把组织的6500亿美元（约8800亿新元）新特别提款权中的份额，向低收入国家提供长期融资。

（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）赢得二十国集团对一项新信托基金的认可，该信托基金将允许IMF的富裕成员国将其新创建的紧急储备份额捐赠给更多有需要的国家。

世界银行行长马尔帕斯周三在IMF和世行秋季年会的一场远程媒体发布会上说，冠病疫情导致全球在减贫方面倒退数年，有些国家甚至倒退10年，目前疫情已经使近1亿人陷入极端贫困。“我们正在目睹全球发展悲剧性的逆转。”

由于面临通货膨胀率高，就业机会少，食品、水、电力短缺，工厂和港口关闭，物流及供应链瓶颈等问题，大多数发展中国家经济前景依然严峻。

马尔帕斯指出，疫情加剧了国家之间的不平等，2021年发达经济体人均收入预计增长近5%，而低收入经济体人均收入仅增长0.5%。

他说，疫情及其对全球经济的破坏造成妇女、儿童等弱势群体生存状况倒退，一些国家年轻人失业率激增。他呼吁优化全球金融体系，帮助最贫穷国家促进就业，减少贫困。

为此，二十国集团（G20）财长和央行行长周三发布联合公报，支持新的“抗风险和可持续性信托基金 ”（Resilience and Sustainability Trust，简称RST），并呼吁IMF和世行“密切合作”，以开发和实施新信托基金的融资。

这项RST将能够让IMF成员国把自己在组织内的6500亿美元（约8800亿新元）新特别提款权中的份额，用于向小岛国、脆弱的中等收入国家以及已经获得减贫和成长信托基金协助的低收入国家提供长期融资。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃说，她预计发达经济体将达成目标，将约1000亿美元的新特别提款权分配给有需要的国家，并对IMF执行董事会周五（15日）会议考虑RST感到鼓舞，她提及一些较富裕成员国已经表示有意提供资金。

路透社看到一份IMF文件预测，按所有符合减贫和成长信托基金标准的69个国家、15个发展中小国和55个中等收入国家的资格，它们在10年内对新信托基金的需求为300亿至500亿美元。

波士顿大学全球发展政策中心主任凯文·加拉格尔称，二十国迅速批准新的信托基金是一项“里程碑成就”，凸显全球各国所面临挑战的紧迫性。

该联合公报指出，主要得益于疫苗的推广，全球经济正在以坚实步伐持续复苏，但各经济体之间和经济体内部复苏差异依然很大，面临增长风险。财长和央行行长愿继续推动复苏进程，避免过早撤出财政支持措施，同意在未来几个月帮助低收入和中等收入经济体解决与疫情相关的供应瓶颈和短缺问题，确保安全、公平和可负担的疫苗供应和治疗。

公报显示，财长和央行行长支持重新分配跨国企业利润征税权和设立全球有效最低税率的双支柱包容性税改框架，以应对数码经济如向面簿和谷歌等科技巨头征收数码税带来的税收挑战，建立更稳定、更公平的国际税收体系。

根据经济合作与发展组织（OECD）预计，通过双支柱国际税改框架，每年超过1000亿美元利润的征税权将转移至市场辖区；如果设定全球最低企业税率不低于15%，全球每年将新增约1500亿美元税收。