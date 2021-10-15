日本解散众议院 31日举行大选

日本首相岸田文雄说：“要在最短时间内完成选战是为了不留政治空白。更重要的是，要赶在年底前通过包括疫情支援措施在内的2021年追加预算案，为后冠病疫情经济铺路。”

日本众议院昨日（10月14日）解散，本月19日提名、31日举行大选，这是日本首相岸田文雄上任后首个政治挑战，也是日本在冠病疫情下的首次大选。

众院议员本月21日任期届满，选战定在任期后举行极为罕见。此次，岸田就任后仅10天就解散众院，以及解散17天后就投票，创下战后最短纪录。

岸田在记者会上说：“要在最短时间内完成选战是为了不留政治空白。更重要的是，要赶在年底前通过包括疫情支援措施在内的2021年追加预算案，为后冠病疫情经济铺路。”

他承诺，如果自民党蝉联执政，将发放几十万亿日元的大胆经济措施。

舆论指出，在疫情笼罩下，面对经济困境的民众倍增。这场政治决战，冠病疫情对策、今后的经济政策成为朝野选战论点。舆论也认为，这次选战岸田要速战速决还有一个理由，是为了趁选民对新首相还有“新鲜感”时多拉一些印象票。

日本经济新闻4日和5日进行民意调查结果显示，岸田内阁的支持率为59%，比9月份下台的菅义伟政权高出21个百分点。

岸田告诉选民：“这是一个为未来做出选择的选战，关系到日本的未来。在克服疫情危机后，要建设什么样的社会、什么样的经济，才能让日本不落在世界潮流后头。”

他表示，要在政府新设一个能为他经济策略操刀的智囊团，并将设立一个10万亿日元的大学基金，支持高等学府的科研，以便依靠官民力量，开创日本专利权的新技术产业。

他说，他与前首相安倍和菅义伟时代的经济主张，最大的不同点是不一味依靠市场。政府会落实新政策引导企业给员工加薪及通过税务回扣激励企业调高工资，以便落实经济增长和分配良性循环的“新资本主义”。

日本在野党昨日炮轰岸田在先前的自民党总裁选举中主张缩小贫富差距及税务改革出尔反尔，如未加强以富裕人群为中心的金融收入征税。岸田上台前认为这是造成贫富悬殊的主要原因。后来，因为股市下跌，他上台之后就立刻改口。

国会解散前，在众院的465个议席中，自民党276席、执政党联盟公明党29席，两者合计远超过一半。岸田9月就任总裁时，把执政党获得过半数（233个议席）作为胜负线。

（记者是《联合早报》东京特派员）