冠病疫情冲击防治进展 世卫：死于结核病人数10多年来首次上升

（日内瓦综合电）世界卫生组织说，冠病疫情冲击了全球多年来在结核病防治方面取得的进展，死于结核病的人数10多年来首次上升。

世卫组织在周四（10月14日）发布的《2021年全球结核病报告》中指出，随着冠病疫情肆虐全球，许多国家将治疗结核病的人力、财力和其他资源重新分配，以应对疫情，涉及结核病的基本卫生服务因此受限制。

此外，由于防控冠病疫情的封禁措施，人们要针对结核病寻求治疗也变得更加困难。

根据报告，与2019年相比，2020年全球接受结核病诊断、防治的人数要少得多，死于结核病的人却增加了，结核病卫生服务的总体支出也在下降。

世界第二大传染病杀手 平均每天近4100人病逝

世卫组织全球结核病项目主任特丽莎说：“这是10多年来结核病死亡人数首次增加。结核病目前是仅次于冠病的世界第二大传染病杀手，平均每天夺走近4100条生命。2020年，全球约有150万人死于结核病。”

报告显示，全球目前约有410万名结核病患者未受诊断或未受呈报，这一数字高于2019年的290万。

世卫组织的模型预测表明，2021年和2022年结核病患者和死者可能更高。另外，2020年约有280万人获得结核病防治服务，比2019年少了21%。

世卫组织总干事谭德赛说：“这份报告证实了我们的担忧，就是冠病疫情造成的基本卫生服务中断，可能已经开始破坏多年来抗击肺结核取得的进展。这是个令人震惊的消息，必须作为一记全球警钟，提醒人们迫切须要投资和创新，以缩小数以百万计的人在获得诊治疗和护理方面的差距。”

世卫组织的目标是到了2030年，将结核病死例减到比2015年少90%，并将发病率减至比2015年少80%，但最新数据显示要实现这些目标难度更大了。

报告还发现，全球用于结核病诊治和预防的支出从58亿美元下降到53亿美元。世卫这方面的目标是在2022年之前达到每年130亿美元，实际情况是不进反退。

报告呼吁各国采取紧急措施，恢复基本的结核病卫生服务，并将涉及结核病研究与创新的投资翻一番。