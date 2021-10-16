暴第四波疫情没再封城 新增病例和重症病患大减 以色列与冠病共存策略奏效

以色列让12岁以上国民接种冠病疫苗加强剂、强制戴口罩，要求人们进入公共场所如餐馆之前出示疫苗接种证明等措施，在四个月内成功大幅减少确诊病例。

（耶路撒冷综合电）以色列的与冠病共存策略奏效，今年6月暴发第四波疫情后并没有再次封城，而且新增确诊病例和重症病患人数都大减。

以色列采取的措施，是让12岁以上国民接种冠病疫苗加强剂、强制戴口罩，要求人们进入公共场所如餐馆之前出示疫苗接种证明等措施，在四个月内成功大幅减少确诊病例。

以色列的新增病例在9月达到峰值后，现已下跌了超过80％，重症患者人数几乎减半。

以色列总理贝内特周二（10月12日）说：“日复一日，我们一再阻断德尔塔的传播。”他表示，疫情受控在于政府的防疫政策，那就是“紧密、睿智和灵活的管理”，使得人们与病毒共存。这套策略让以色列开放经济，学校照常上课，生活恢复正常。

施打疫苗加强剂约两周后 60岁以上者感染率迅速下降

以色列卫生部周四公布最新疫苗加强剂的安全与效能报告，数据显示，60岁以上者在施打约两周后，病毒感染率迅速下降。相比之下，未施打加强剂其他年龄群的确诊病例仍在上升。

耶路撒冷希伯来大学冠病研究小组数据分析发现，打加强剂后，基本病毒传染率大幅减弱。

卫生部说，至今发现打了加强剂，40岁以上完成疫苗接种（两剂）者，在染疫后也不会成为重症病患。当局也说，目前所知，打了加强剂不会提高年轻人出现心肌炎副作用的风险。

以色列全国抗疫专家顾问团主席巴里切尔说，多管齐下的防疫措施，遏制德尔塔变种病毒的扩散。“毫无疑问的，把疫情控制下来最重要的有力因素，就是大规模施打加强剂。”

目前，以色列有370万人打了加强剂，超过总人口三分之一。

不过，好些科学家表示，在缺乏有力证据证明有效的情况下，以色列8月底批准让年轻人和青少年打加强剂显得草率。他们认为政府应该把重点放在说服那些不愿接种疫苗的人。

目前，美国和一些欧洲国家只是允许让年长者、免疫系统弱的人，或面对高风险传染的前线人员打加强剂。世界卫生组织则劝请富裕国家暂停施打加强剂，协助全球其他许多缺乏疫苗的国家获取所需的疫苗。

希伯来大学流行病学家莱文说：“与其他国家不同的是，以色列很快，甚至冒险让全民打加强剂。在疫情仍在持续时，有时你必须根据部分证据来做决定。”

一些科学家和政府卫生官员，批评贝内特拒绝采取严厉的防疫措施，从一开始就降低德尔塔病毒传播。他们担心所谓的与病毒共存，会带来惨重代价。有批评者认为，假如一开始就严格防疫，9月医疗系统吃紧的情况或许是可以避免的。

以色列卫生部公共卫生处主任普雷斯周二接受《耶路撒冷邮报》访问说：“我们至今在这波疫情中有1400人死亡，所以让经济保持开放有好处也有代价。”