中印美印双边关系此消彼长 美国已经取代中国 成印度最大贸易伙伴

今年首九个月，印度与美国的双边贸易额暴增50%，达到280亿美元（378亿新元），而同期与中国的贸易增长46%。

（新德里讯）在印度分别与中国和美国的双边关系此消彼长之际，美国已经取代中国成为印度的最大贸易伙伴，而中国目前屈居第二。

据《印度时报》报道，印度商务部公布的数据显示，今年1­月至9月，印度与美国的双边贸易额暴增50%，达到280亿美元（约378亿新元）；而同期与中国的贸易增长46%，达到253亿美元。

不过根据印度商务部尚未汇总的数据，中国在本财政年度前4个月，仍然勉强保住了印度对外贸易的头把交椅。

数据显示，在今年4月至7­月间，印度与中国的贸易额估计在366亿美元，而同期印度与美国的贸易额约365亿美元。就印度对外贸易总额而言，今年1月至9月，由于之前的基数较低，加上受冠病疫情压抑的需求出现反弹，因此印度外贸总额增长50%，达到2310亿美元。

边境对峙伤亡严重 中印军长级会谈未达共识

美国之音报道，美国与中国长期以来是印度的两大贸易伙伴，美中两国有时也会轮流坐上印度对外贸易的头把交椅。印度政府曾努力在美中两国之间维持平衡，但是自从去年6月15日，中印边境暴发军人徒手搏斗并造成严重伤亡事件之后，中印政治关系开始恶化，印度国内呼吁抵制中国商品的呼声一度非常强烈。虽然双方通过谈判和对话逐渐缓和了矛盾，但是边境对峙并没有结束。

印度媒体报道，9月28日中方军队约200人越过中印边境中方实控线遭到印军拘留后释放。但是中方否认解放军越过实控线，也否认有军人遭到印方扣留。但是中方承认，中印双方在最近的第13轮军长级会谈中没有达成共识，同时指责印度狮子大开口，对中方提出了一些“不合理不切实际”的要求。

印度在与中国关系恶化的同时，迅速强化与美国及其盟友的关系。9月底，印度总理莫迪访问华盛顿期间，出席了美日印澳四国安全对话（QUAD）首次面对面的峰会。

美印除世贸并无贸易协定

总部位于华盛顿的大西洋理事会研究员林斯考特撰文指出，美印贸易增长对维护和提升美印战略伙伴关系至关重要。

美国与印度除了同为世界贸易组织成员外，并没有任何双边的贸易协定，这显然不利于提升双边的战略伙伴关系，也无助于在印太抵御中国的影响力，建立一个自由开放的印太。

林斯考特认为，在美印两国因为国内政治因素，而难以推动多边贸易协议之时，扩大两国之间的双边贸易，甚至推动某种双边贸易协议，对提升双边战略伙伴关系、加强印太地区合作都非常重要。