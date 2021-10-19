居家百日后解封 澳大利亚新州人焦虑中重新适应生活

（悉尼综合电）澳大利亚人口最多的新南威尔士州封锁100多天后解封，但人们在重新适应正常生活时却面对新的焦虑和挑战。

悉尼小学昨天复课，谢丽·李一早就把就读小一的双胞胎儿子送去学校。她为每个孩子准备了三个口罩，并教他们如何佩戴，但这也无法平息她的焦虑情绪。

“让孩子们回到学校真是太好了，但我还是不太放心。有关德尔塔变体比以前的变体对年轻人和孩子更具传染性的报道，让我倍感焦虑。”

居住在悉尼北部的雪莉·黛安（25岁，营销专家）说，她在公共场所尤其是在室内，很难感受到以前的那种舒适感。“我和家人去酒吧，被这么多人围着，感觉有点幽闭恐惧症。他们没有在入口处检查疫苗接种状态，也让我感到惊讶和紧张。”

新南威尔士大学健康脑衰老中心的临床心理学家沙姆塔尼说，人们在这些初始阶段感到焦虑是可以理解的，尤其是当许多规则仍未定和有待调整。“当你去到一个没有检查疫苗护照的地方时，你无法知道周围的人是否都接种了疫苗。”

33岁的法学院学生瑞安·莱尼说，日常生活中的许多事情包括理发，都成为了新的焦虑点。“老实说，在这么长时间后做如此正常的事情很奇怪，我完全不知所措，很情绪化。”

沙姆塔尼说，这种反应是“正常的”，因为他们长期以来一直生活在如此多的不确定性中。

澳洲心理健康热线Lifeline本月报告说，与冠病大流行前相比，对其服务的需求增加了40%。

新州州长佩罗特说：“在我们引导经济从大流行中复苏过来的过程中，我们还必须支持人们的心理健康。”他宣布投资1.3亿澳元（约1.3亿新元）于该州的心理健康服务。

新州逾80%的16岁以上人口完成接种疫苗后，悉尼决定采取“与冠病共存”政策，家庭与户外聚会人数放宽，在办公室也不必戴口罩。商店、酒吧和健身中心可以开放让更多已接种疫苗者进入，夜店重开，婚礼无人数限制。新州昨日新增265起病例，是10周以来最低，9月初的最高纪录为1599起。