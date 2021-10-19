美首位黑人国务卿、前参谋长联席会议主席 鲍威尔因冠病并发症逝世

（华盛顿综合电）美国首位黑人国务卿、前美军参谋长联席会议主席鲍威尔（Colin Powell）

因冠病并发症去世，终年84岁。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，鲍威尔的家人通过面簿通报说，鲍威尔已完成接种冠病疫苗，但仍因并发症不治，“我们失去了一位不同寻常的、充满爱意的丈夫、父亲、祖父和伟大的美国人”。

消息说，鲍威尔生前患有多发性骨髓瘤（multiple myeloma），造成他的免疫力减弱。由于免疫力受抑制者在接种后产生的抗体反应较低，使他染疫面临死亡的风险大增。

鲍威尔担任国务卿时的美国总统小布什在推特上发文称，他和夫人劳拉对鲍威尔的去世“深感悲痛”。

鲍威尔是美国历史上首位任职美国国务卿的非裔美国人，同时是首位任职美国参谋长联席会议主席的非裔美国人，也是最年轻的参谋长联席会议主席。鲍威尔经常被描述为自艾森豪威尔以来最受欢迎的美国将军，他经常被提及为可能的总统候选人，但他从未选择参选。

鲍威尔因为两次伊拉克战争而受到大众关注。海湾战争发生在1991年，在老布什总统的领导下，国际联军成功地从伊拉克手中解放了科威特，这是自越战的泥潭以来美国最明显的军事胜利。

第二次是2003年的伊拉克战争，是在小布什总统领导下为防止萨达姆政权使用大规模杀伤性武器而做出的努力，当这些武器随后被证明明显不存在时，这场战争使鲍威尔和其他美国领导人备受争议。

在他后来的公共生活中，鲍威尔对共和党的右倾趋势逐渐感到失望，并利用他的政治资本帮助民主党人入主白宫，其中最引人注目的是他对奥巴马参选美国总统的支持。鲍威尔在2008年竞选的最后几周选择为奥巴马站台，后者成为了首位非裔美国总统。

今年911事件20周年之际，鲍威尔曾参加了华盛顿肯尼迪艺术中心举办的由美国国家交响乐团和美国海军陆战队乐队参与的纪念音乐会。鲍威尔去世后留下了妻子阿尔玛·维维安和三个孩子。

就鲍威尔去世的消息，美国国防部长奥斯汀说：“世界失去了我们所见过的最伟大的领导人之一。阿尔玛失去了一位伟大的丈夫，这个家庭失去了一位伟大的父亲。我失去了一个巨大的个人朋友和导师……我觉得我的心里好像有一个洞。”