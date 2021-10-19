下一代互联网？“元宇宙”的虚与实

10月18日，面簿宣布要在欧盟国家聘请1万人，建造一个“元宇宙”的消息引起全球关注。其实，早在今年7月，面簿创始人扎克伯格就曾宣示，要在五年内将面簿转型为元宇宙公司。

不只扎克伯格，微软和腾讯的领导人也在今年分别提出打造“企业元宇宙”（enterprise metaverse）和与元宇宙概念类似的“全真互联网”。

元宇宙到底是什么？为什么突然火了？距离我们今天的生活有多远？有关元宇宙最核心的问题，本文给你答案。

从科幻小说走入现实

所谓元宇宙（metaverse），指的是利用手机、平板电脑、增强现实（Augmented Reality，简称AR）及虚拟现实（Virtual Reality，简称VR）眼镜等各类设备，以虚拟替身方式进入沉浸式的虚拟空间，在虚拟世界的活动中获得前所未有的真实体验。

元宇宙这个概念，最早出现于美国作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson）1992年的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）中。

小说描绘了一个不同于现实世界的虚拟世界——metaverse（今译“元宇宙”，早前也有译为“元界”或“超元域”）。现实中的人在元宇宙中都有一个虚拟分身（avatar），并通过虚拟分身对抗由大企业控制的世界。

元宇宙的概念也常在电影里出现。1999年的经典科幻电影《黑客帝国》（The Matrix）中，展现了一个人类肉体处于营养缸中，精神和其他感官都生活于“矩阵”中的虚拟世界。2018年的电影《头号玩家》（Ready Player One），主角只要戴上VR眼罩，就能进入他自己设计的虚拟世界“绿洲”。今年上映的电影《失控玩家》（Free Guy），同样是通过VR游戏展示了一个高度逼真的虚拟世界。

曾经的元宇宙，是一个只存在于科幻小说和电影中的概念。随着VR、AR和互联网的发展，今天的元宇宙不再触不可及，而是个指日可待的现实。

元宇宙真正“出圈”

元宇宙突然火了，与冠病疫情不无关系。

疫情之初，日本游戏巨头任天堂Switch版的《动物森友会》（Animal Crossing）风靡一时，也反映出人们在居家隔离时，想要与外界建立联系的强烈渴望。通过这个游戏，人们不光可以建一个自己的小岛，还可以去到朋友的小岛，与朋友聊天互动。

当现实世界无法满足人们的社交需求时，虚拟世界便成为替代。人们的社交需求不光催生出了许多类似《动物森友会》的游戏，也激发出了人们对虚拟世界的新玩法。

线下无法举办毕业典礼，美国加州大学伯克利分校的毕业生就在沙盒游戏《我的世界》（Minecraft）里搭建场景，举行线上毕业典礼。线下无法开演唱会，美国歌手特拉维斯·斯科特（Travis Scott）就在游戏《堡垒之夜》（Fortnite）中举办了一场有1200万名玩家参与的沉浸式虚拟演唱会。

从技术上来说，VR、AR、人工智能和5G的发展，都让元宇宙有了实现的可能。虽然今天的技术还不能从各个方面完全支撑一个与现实世界平行的世界，但是至少通过游戏的形态，为人们提供了一个可见的样本。

当然，真正让元宇宙“出圈”的，还是面簿、微软、腾讯这样的互联网巨头肯投入金钱，搅动资本市场，并引发大众对于新事物的好奇和追捧。

彭博社称，元宇宙的市场规模将在2024年达到8000亿美元（约1万亿新元），到2030年或将达到2.5万亿美元。

元宇宙的未来

虽然目前的技术已经能让我们体验到相当真实的虚拟世界，但我们和真正的元宇宙仍有一段距离。

真正的元宇宙是一个能将所有人关联起来的虚拟社会体系，可以满足人们的工作、生活、娱乐、政治、金融等一切需求。人们可以在元宇宙里与任何人互动，创造一切自己想要的东西。

对比这个标准，现在带有元宇宙属性的游戏基本还停留在由游戏公司设计开发、玩家参与的阶段。游戏中的体系以及相关设备尚不完备，也无法含纳社会中的所有人。

当然，也并非没有公司做出尝试。2021年3月于纽约交易所上市的美国公司Roblox就被誉为“元宇宙第一股”，将元宇宙写进了招股书里。

不同于自己开发游戏的传统游戏公司，Roblox是一个汇集众多小游戏的平台。玩家可以通过Roblox提供的工具自行开发游戏，还能通过一种叫做Robux的虚拟货币进行交易和买卖。

此外，Roblox还兼具社交属性。每个玩家在Roblox虚拟世界都有一个分身，可以与其他玩家聊天，还可以邀请现实世界里的朋友一起玩游戏。

由于Roblox上的游戏数量庞大，每打开一个游戏，就相当于进入了一个由不同玩家开发的虚拟世界，元宇宙似乎有了雏形。

不过，要真正建立元宇宙，本质上离不开技术突破。逼真的沉浸体验要靠VR、AR技术的进步，实时通讯无延迟需要5G甚至更高的通讯技术，经济体系则需要更成熟的区块链技术。

西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学（University of Castilla-La Mancha）信息技术和系统学教授约瑟·安吉尔·奥利瓦斯（Jose Ángel Olivas）说：“在上世纪60年代和70年代，人工智能先驱们说，15年后机器人将完成一切，但事实并非如此。‘元宇宙’领域也面临这种情况。尽管它不断在发展，但离我们还很远，因为有一部分需要进行很大改进。比如，如果我们想在‘元宇宙’中进行视频会议，就需要更好的通信，比如5G甚至6G通信，但现在要实现这些还有待时日。此外，可能还存在计算问题。”

当真正的元宇宙建立时，世界秩序会是什么样？元宇宙是否会取代真实世界？或许现在我们可以开始思考。