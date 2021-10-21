占全国病例6％ 德尔塔变异新毒株AY42在英蔓延

据《新闻周刊》报道，美国、加拿大、澳大利亚和西欧部分地区已经报告了AY.4.2病例。截至19日，澳洲和日本各报告了一起。美国报告了七起，加拿大报告了六起。此外，它也已传播到以色列。

（伦敦综合电）2019冠状病毒变异产生的德尔塔毒株再发生变异。英国病毒学家警告，这个AY.4.2毒株正在英国迅速传播，占全国病例的约6％，传染性可能较德尔塔高出10％至15％。

AY.4.2含两个突变

英国卫生安全局15日发布的简报说，AY.4.2毒株正在英国蔓延，卫生当局正在对这个变体进行监控和评估。

病毒学家认为，AY.4.2的传播速度目前虽不如德尔塔（Delta）今年初从印度传入英国时扩散得那么快，但不排除会成为传染力最强的毒株。该报告指出，从9月27日开始的一周，AY.4.2约占已测序冠状病毒病例的6％，并且“处于上升趋势”。

AY.4.2在刺突蛋白中包含两个突变，称为A222V和Y145H。刺突蛋白位于冠状病毒的外部，帮助病毒进入细胞。

然而，剑桥大学临床微生物学教授拉维·古普塔告诉《卫报》，这些突变并不是特别令人担忧。“A222V已出现在德尔塔的其他变体……它对病毒没有太大影响。”

古普塔补充道，在阿尔法（Alpha）和其他变体中也发现了类似的Y145H突变。

虽然这些突变似乎会影响抗体对付病毒，但至多是适度的影响。

过去，变异病毒令病例显著增加，阿尔法为去年冬天病例激增的关键因素，而德尔塔在春季开始流行并导致病例急剧增加。

世卫组织未列新毒株为需关注

据英国《金融时报》报道，剑桥威康桑格研究所2019冠状病毒基因组学计划主任杰弗里·巴雷特和伦敦大学学院遗传学研究所所长弗朗索瓦·巴卢认为，AY.4.2毒株可能比原始德尔塔变体的传播性高10％至15％。

但是，他们敦促人们谨慎地解读传播数据。巴卢告诉《卫报》，AY.4.2不太可能是最近英国病例显著增加的原因。

他说：“由于AY.4.2的致病率仍处于相当低的水平，其传播率增加10％可能只会导致少数额外病例。”他说：“假设它的传播力强10％，（每五天左右）只有额外增加的约1％感染是它所致。”

巴卢指出:“这种情况无法与阿尔法和德尔塔的出现相提并论，它们的传播能力（加强50％或更多）远高于当时传播中的任何毒株。”

迄今，世界卫生组织尚未把AY.4.2归类为“需要关注”或“需要留意”的变体。这些类别是根据风险级别划分分配的。

据《新闻周刊》报道，数据显示，美国、加拿大、澳洲和西欧部分地区已经报告了AY.4.2病例。截至19日，澳大利亚和日本各报告了一起。美国报告了七起此类感染，加拿大报告了六起。

AY.4.2也已传播到以色列。以色列19日证实，境内发现第一起AY.4.2确诊病例。

以色列的患者是一名从摩尔多瓦（Moldova）返回的11岁男童，他在特拉维夫郊外的本古里安国际机场接受的冠病检测结果呈阳性。