朝鲜证实试射新型潜射导弹 尺寸变小弹头更尖锐

（首尔综合电）朝鲜昨天（10月20日）证实从潜艇上试射了新型潜射弹道导弹。该导弹较前一款变小，但是弹头更尖锐，机动性加强。专家们分析认为，这是朝鲜首次试射近程弹道导弹“朝版伊斯坎德尔导弹”（KN-23）的海基版。

韩联社报道，从朝中社当天刊发的图片来看，该导弹形状与本月11日在国防发展展览会“自卫-2021”上亮相的迷你潜射导弹大体相同，仅尾翼稍有不同。新型潜射弹道导弹尺寸变小，并且与弹头圆钝的北极星系列潜射弹道导弹不同，弹头更尖锐，机动性随之得到提升。

朝鲜是在周二上午从咸镜南道新浦一带，朝东部海域发射了一枚弹道导弹。据韩国军方探测，该潜射弹道导弹射高为60千米，飞行距离为590公里，具有近程弹道导弹的特点，参数与朝版伊斯坎德尔导弹类似。该型导弹可在水平滑翔后在飞行末段二次爬高，拦截难度较大。此前朝鲜试射潜射导弹时通常以高角度发射，射高达到900千米，被归类为中程导弹。

研究机构“韩国国防安全论坛”的专门研究员申宗祐说，朝方此次试射的导弹弹头变小，燃料难免减少，而躲避拦截能力则提高。这可能是为了在潜艇上搭载多枚导弹，如此一来，朝方在公海上发射此类导弹能打击韩国和日本领土。

朝鲜曾于2016年8月24日从鲸鱼级（2000吨级）潜艇试射首枚潜射弹道导弹“北极星-1”，而此次鲸鱼级再次亮相。这是朝鲜仅有的一艘2000吨级潜艇，配备一个发射管。

朝媒报道相关消息时强调“五年前的成功”，引发关注。此举可能意在强调2016年8月24日从潜艇试射潜射导弹取得成功。

韩国上月15日宣布，韩国新型潜艇成功试射自主研制的潜射弹道导弹。由此，韩国成为全球第七个成功利用潜艇试射潜射导弹的国家。韩国当时没有将朝鲜列为水下试射潜射导弹获成功的国家之列。

韩国上月从已入役的3000吨级潜艇“岛山安昌浩”号上试射了潜射弹道导弹。相反，朝鲜鲸鱼级潜艇近乎试验艇。据此推测，朝鲜新型潜射弹道导弹入役尚需时日。

但分析认为，朝鲜3000吨级潜艇建造工程已进入收尾阶段，今后新型潜艇有可能搭载多种潜射弹道导弹。