未能将模型卫星送入预定轨道 韩国世界号运载火箭试射失败

韩国昨天下午发射自主研发的首枚世界号运载火箭不成功。根据数据分析，虽然火箭达到了700公里的目标高度，但第三级发动机提前停止运作，导致未能将模型卫星送入预定轨道。

韩国昨日（10月21日）试射首枚自主研发的世界号（NURI）运载火箭，但模型卫星与火箭分离后未能成功进入预定轨道，发射以失败告终。韩国人民对世界号发射寄予厚望，虽然首次发射未完全达到目标，但火箭达到目标高度算是一大成就。

韩国昨日下午5时（新加坡时间下午4时）在全罗南道高兴郡罗老宇宙中心发射自主研发的首枚世界号运载火箭。发射2分钟后脱离大气层的世界号在5万9000米高空成功分离了一级火箭。在经过二级分离，整流罩分离和二级主发动机关机后，三级发动机点火后继续正常飞行并熄火脱落，火箭于17时15分在700公里太阳同步轨道与卫星成功分离。

然而数据分析，虽然火箭达到了700公里的目标高度，但第三级发动机提前停止运作，导致未能将模型卫星送入预定轨道。

文在寅：能上700公里高空已是了不起成就

火箭升空后约一小时后，韩国总统文在寅在现场说：“很遗憾没有实现目标，但能将运载火箭送上700公里高空已经是一件了不起的成就，这是一个非常好的开端。明年第二次发射必定成功。”

科学技术信息通信部长林惠淑说：“卫星应该以每秒7.5公里左右的速度才能进入地球轨道，但安装在第三级火箭的7吨液体发动机提前46秒停止燃烧，导致最终未能送入预定轨道。”

分析指出，此次发射证明韩国确保了一级300吨级和二级75吨级火箭发动机的技术，但今后必须要解决第三级火箭发动机的燃烧时间问题。

韩国科技政策研究所高级研究员李春根说：“这是韩国在努力拥有自己的运载火箭方面的一个巨大飞跃。”

据韩国航空宇宙研究院公布的数据显示，世界号是一枚三级运载火箭，火箭全长47.2米，最大直径3.5米，重200吨，能将1.5吨的载荷送至距离地面600至800公里的近地轨道。它总共配备了六个液体燃料发动机。这次发射耗资1万9000亿韩元（22亿新元），已经开发了12年。由于此次发射以失败告终，世界号将在明年5月进行第二次发射。

在世界号火箭之前，韩国首枚运载火箭罗老号曾于2009年发射，但二次分离晚于预定设计，未能将搭载的科学技术卫星送入预定轨道。

在经历两次发射失败后，2013年罗老号成功发射，韩国成为世界上第11个将卫星送入轨道的国家。不过两级火箭罗老号第一级由俄罗斯制造，第二级火箭为固态燃料火箭由韩国制造。

为了观看世界号的发射，许多民众昨日聚集在高兴宇宙发射展望台和海边。住在庆尚南道昌原市的金先生（39岁）说：“小时候通过电视看过罗老号的发射场面，当时因为失败感到很失望，希望研究员们不要伤心。此次看到韩国自主研发的运载火箭发射升空，很感动。”

专家们表示，世界号是韩国300家企业合作研发的成果。从设计到制作、试验到发射运用，所有过程都采用了韩国技术，具有重要意义。可以说，韩国的挑战才刚刚开始。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）