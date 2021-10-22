拜登提名驻新大使卡普兰：盼加强新美贸易与安全合作

（华盛顿综合电）美国总统拜登提名的驻新加坡大使卡普兰周三（10月20日）说，他希望加强新美贸易关系、加强双边安全合作，并与新加坡紧密合作应对气候危机。然而，卡普兰认为新加坡缺乏新闻自由，称这是他要设法改变的要项之一。

卡普兰：在气候危机上与新加坡紧密合作

卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）是科技企业家，他当天在参议院外交委员会的提名确认听证会上说，新美伙伴关系对加强华盛顿在印太地区的影响力非常重要。“如果确任，我计划加强两国经贸关系，推进经济议程，促进两国繁荣，强化彼此的经济弹性，并在气候危机上与新加坡紧密合作。”

新加坡缺乏新闻自由成了听证会的课题之一，一些参议员以此询问卡普兰的看法。卡普兰承诺，一旦上任，就会通过大使馆推进当地的新闻自由，并且会与新加坡政府讨论这个问题。

卡普兰说：“他们（新加坡）或许不要改变，我们将会促使他们改变，但我们将进行对话。这事关基本自由，对拜登政府是一个重要课题，而这是我要优先处理的事项。”

拜登开始加强与印太区域的接触，近几个月华府高官陆续走访东南亚国家，包括副总统哈里斯和防长奥斯汀。参议院外交委员会主席梅嫩德斯说：“新加坡是我们与东南亚和亚细安进行接触的核心，而在东南亚的成功，对我们要在印太和对抗中国取得成功至关重要。”

科罗拉多州参议员希肯卢珀在听证会上介绍卡普兰时说，卡普兰身为革新者与企业家的经验，使他成为美国驻新大使的适合人选。希肯卢珀说，两国都是多元、跨文化的革新枢纽，面对迫在眉睫的气候变化和中国崛起的威胁。在此敏感时刻，必须要有像卡普兰这样的能者引导新美伙伴关系。

驻新大使一职已悬空近五年

分析认为，华府委任驻新大使，有助加强华盛顿在本区域的经贸和外交接触。驻新加坡大使一职自2017年1月起就悬空至今。前总统特朗普当政时期，没有委任驻新大使。

卡普兰周三连同驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）及驻日大使易曼纽（Rahm Emanuel）出席参议院的听证会。在会上，伯恩斯表示，应该对中国采取竞争与合作相结合的政策。易曼纽则表示要加强美国同日本的合作。