拜登称台湾若被大陆攻击 美国将协防 白宫随后表明“对台政策不变”

（巴尔的摩综合电）美国总统拜登周四（10月21日）指出，一旦中国大陆发起攻击，美国会保卫台湾，并且承诺会这么做。拜登的言论引发美国政策是否改变的疑问，但白宫之后表明美国对台政策不变。

拜登当天出席美国有线电视新闻网（CNN）在巴尔的摩举办的市民大会，回答民众询问，若台湾受到中国大陆攻击，美国会否协防台湾。拜登回答说：“会的，我们有承诺要这么做。”

拜登称美国军力的强大是毋庸置疑的，人们不必担心。“因为中国、俄罗斯和世界其他国家都知道，我们是世界历史上最强大的军队。”

他提醒说：“需要担心的是，他们（中国）是否会进行某些活动，让他们陷入可能犯下严重错误的境地。”

拜登强调美国并非要跟中国冷战，他说：“我只是要让中国明白，我们不会退让，也不会改变我们任何的看法。”

拜登今年8月接受美国广播公司采访时，也曾坚持美国会协防重要盟友包括台湾。他当时表示，美国承诺会防卫北约盟国，而美国“对日本、韩国和台湾，都是一样的”。

周四较早前，中国驻联合国大使张军对媒体表示，中国大陆寻求与台湾和平统一，并说：“我们不是麻烦制造者。相反，一些国家尤其美国正在采取危险行动，把台湾海峡的局势朝危险的方向推动。”他呼吁美国停止这么做。

拜登周四的表态似乎不符合美国长期以来的“战略模糊”立场。虽然华盛顿依据《台湾关系法》承诺持续提供台湾必要的防御武器，但台湾一旦受到中国大陆攻击，美国是否会军事介入、保卫台湾，美国长期以来一直奉行战略模糊政策。

不过，白宫发言人受询说，拜登并没有在市民大会上宣布任何政策调整，重申美国的政策不变。对于拜登是否失言，发言人拒绝置评。

发言人说：“美国与台湾的防务关系，是以《台湾关系法》为指导。我们将坚守在法令下的承诺，我们将继续支持台湾自我防卫，也将继续反对任何单方面改变现状的行为。”

中国外交部发言人重申 台湾问题纯属内政不容干涉

针对拜登的谈话，台湾总统府昨天表示，自拜登上任以来，美国持续以实际行动，展现对台湾坚若磐石的支持。总统府发言人张惇涵强调，台湾的立场也始终如一，就是“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。台湾会展现坚定的防卫决心，持续与理念相近的国家，共同为台海及印太区域和平稳定贡献良善力量。

中国外交部发言人汪文斌昨天则在例行记者会上回答记者的提问时，重申台湾问题纯属中国大陆内政，不容任何外来干涉。他说：“在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。”

汪文斌敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，在台湾问题上谨言慎行，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。