调查：疫情严重影响全球供应链 半数美国消费者提前订购圣诞礼物 订户 来自 / 联合早报 文 / 李秈霓 发布 / 2021年10月23日 5:00 AM 英国《泰晤士报》称，为控制疫情而实施的边境管控措施，以及劳动力短缺、进口激增等因素共同制造了一场“供应链危机”。在英国最大最繁忙的费利克斯托港（Felixstowe），层层叠叠的集装箱堆满了码头，还有几艘停靠的货柜船正等候卸下集装箱。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 随着各国重开经济，对各种货物的需求量激增，但疫情持续拖慢制造业、港口和运输业运力的恢复速度。消费者除了提早订购佳节礼物，也选购更多礼品，以免因商品涨价、缺货或延迟运抵而无法如期送礼。距离圣诞节还有两个月，但现在或许是时候开始为佳节“血拼”了。本周公布的一项调查显示，半数美国消费者计划提前或已经开始准备圣诞礼物，而不是等到传统上象征年末购物季开跑的黑色星期五。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 供应链危机 物流业 涨价 比特币软件不太可靠 萨尔瓦多民众怨声载道 早说