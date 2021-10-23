调查：疫情严重影响全球供应链 半数美国消费者提前订购圣诞礼物

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来自 / 联合早报

文 /
李秈霓

发布 / 2021年10月23日 5:00 AM

英国《泰晤士报》称，为控制疫情而实施的边境管控措施，以及劳动力短缺、进口激增等因素共同制造了一场“供应链危机”。在英国最大最繁忙的费利克斯托港（Felixstowe），层层叠叠的集装箱堆满了码头，还有几艘停靠的货柜船正等候卸下集装箱。（彭博社）
英国《泰晤士报》称，为控制疫情而实施的边境管控措施，以及劳动力短缺、进口激增等因素共同制造了一场“供应链危机”。在英国最大最繁忙的费利克斯托港（Felixstowe），层层叠叠的集装箱堆满了码头，还有几艘停靠的货柜船正等候卸下集装箱。（彭博社）

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随着各国重开经济，对各种货物的需求量激增，但疫情持续拖慢制造业、港口和运输业运力的恢复速度。消费者除了提早订购佳节礼物，也选购更多礼品，以免因商品涨价、缺货或延迟运抵而无法如期送礼。

距离圣诞节还有两个月，但现在或许是时候开始为佳节“血拼”了。本周公布的一项调查显示，半数美国消费者计划提前或已经开始准备圣诞礼物，而不是等到传统上象征年末购物季开跑的黑色星期五。

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