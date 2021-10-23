调查：疫情严重影响全球供应链 半数美国消费者提前订购圣诞礼物

随着各国重开经济，对各种货物的需求量激增，但疫情持续拖慢制造业、港口和运输业运力的恢复速度。消费者除了提早订购佳节礼物，也选购更多礼品，以免因商品涨价、缺货或延迟运抵而无法如期送礼。

距离圣诞节还有两个月，但现在或许是时候开始为佳节“血拼”了。本周公布的一项调查显示，半数美国消费者计划提前或已经开始准备圣诞礼物，而不是等到传统上象征年末购物季开跑的黑色星期五。