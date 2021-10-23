世卫全球六大区域疫情评估：欧洲冠病病例增加其他五区疫情减缓

在欧洲，英国病例增长最快。前天单日新增病例破5万，达5万2009起，这是7月以来第一回。欧洲大陆方面，欧洲疾控中心的数据显示，拉脱维亚发病率在欧洲联盟国家和欧洲经济区国家中居首位。

（日内瓦综合电）世界卫生组织对全球冠病疫情的最新评估显示，在世卫划分的六大区域中，欧洲地区新增确诊病例增加，其他五个地区的疫情有所减缓。本周新增确诊病例最多的五个国家是美国、英国、俄罗斯、土耳其和印度。

在欧洲，英国病例增长最快。前天（10月21日）单日新增病例破5万，达5万2009起，这是7月以来第一回。英国12岁以上人口中，79%已接种两剂冠病疫苗，但这没能制止病例上升。

英国卫生部长贾维德20日承认，疫情远未结束，日增病例或许会在冬季某日高达10万起。但他说，政府还没打算收紧防疫措施。

医疗体系不胜负荷 拉脱维亚向欧盟求助

欧洲大陆方面，欧洲疾控中心21日公布的数据显示，拉脱维亚发病率在欧洲联盟国家和欧洲经济区国家中居首位。拉脱维亚疾控中心21日公布的数据显示，20日新增病例2935起，每10万人发病率升至1463.3起，双双创下疫情暴发以来的新高；累计确诊病例19万4256起。由于医疗体系不胜负荷，拉脱维亚已向欧盟民事保护机制求助。

拉脱维亚本月11日已宣布再次进入紧急状态，18日宣布自本月21日起至11月15日全国将实施封城措施。

荷兰病例一周内增加44%。19日的数据显示，过去一周，新增病例2万5751起，比前一周猛增44%；死亡、入院和重症数据也比前一周大幅上升。

欧洲最大经济体德国在22日报告1万9572起新病例，为五个多月来最大单日增幅。德国约66%人口已接种疫苗，德国官员过去几周都表示，无需更多防疫措施。

法国新增病例在20日增加8%，达6127起，更比一周前高18%。病例是从8月17日的每天新增2万8000多起日渐下降后，在上周回升，其中一个因素相信是免费检测在上周结束。

为援助面对抗疫压力的国民，法国总理卡斯泰21日晚接受法国电视一台采访时宣布，政府将从12月起向月净收入低于2000欧元（约3125新元）的民众，一次性发放通货膨胀补贴，以减轻能源价格飙升的影响。

俄罗斯疫情也严峻。俄罗斯总统普京20日批准在10月底至11月初停止上班一周的政府提案，以遏制病例和死亡人数的增加。

乌克兰22日连续第二天报告创纪录的死亡和感染病例，分别为614起和2万3785起，首都基辅将重新实施严格限制。