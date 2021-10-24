现阶段未导致冠病患者出现更严重症状 英列德尔塔再变异毒株为“待研究变种”

英国卫生安全局说，该局是基于AY.4.2毒株近几个月在英国日益普遍，初期迹象显示，它造成的病例增幅可能高于德尔塔，因此作出这样的论断。当局需要掌握更多证据，以确定这种毒株的出现，究竟是单纯的病毒变异，或是疫况造成的。

（伦敦综合电）英国卫生安全局周五（10月22日）正式将德尔塔病毒再发生变异的AY.4.2毒株列为“待研究的变种”（variant under investigation）。庆幸的是，现阶段它不会导致冠病患者出现更严重症状。

卫生安全局说：“我们是基于毒株近几个月在英国日益普遍，初期迹象显示，它造成的病例增幅可能高于德尔塔，因此作出这样的论断。”

当局也说，他们需要掌握更多的证据，以确定AY.4.2毒株的出现，究竟是单纯的病毒变异，或是疫况造成的。

AY.4.2毒株在今年7月首次出现，当时英国全国开始解除防疫限制。上周英国确诊病例中，约6％冠病患者感染这类毒株。截至10月20日，共出现1万5120起这类病例。

没迹象显示变种毒株会降低现有疫苗作用

卫生安全局说，当局还在对新毒株进行更多研究，但目前没有迹象显示这个变种毒株会导致患者出现更严重症状，或降低现有的疫苗效用。

英国放宽限制之后几个月，正面对疫情反扑的问题。现在，英国的冠病传播率是继美国之后，全球第二高。当地已经连续10天每天确诊病例超过4万起。学龄孩童的感染率偏高，导致确诊病例快速增加。

英国统计局周五发表的数据显示，在10月16日结束的那一周，英格兰每55个人中，就有一人感染冠病。这样的比率，接近今年1月中的第二波高峰。当时，估计每50人中，就有一人染疫。

卫生部长贾维德本周说，今后每日病例或会高达10万起。当局已在加紧宣传，鼓励民众施打加强剂和流感疫苗。卫生专家也建议人们在室内戴口罩以降低感染的风险，但政府未打算收紧防疫措施。首相约翰逊坚持现在确诊病例激增，符合政府今年初作出的预估。他称没有任何迹象显示今年冬季全国将需要再次封锁。

英国政府紧急情况科学咨询小组（Sage）本月14日举行会议时警告，政府必须及早采取行动应对不断增加的病例，否则可能得在冬天采取更严厉、更具干扰性的防疫措施。

小组的科学顾问说，人们的行为改变和群体的免疫力在减弱，这些使得接下来的抗疫工作面对好些未知数。

小组的建议，同政府首席科学顾问瓦伦斯早前的建议不谋而合。瓦伦斯日前指出，当确诊病例上升，就应该“及早重磅出击”，以避免冬天时疫情暴发。