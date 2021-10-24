传大批缅军集结缅北 联合国担心出现更严重人权灾难

（联合国／仰光综合电）据传有大批缅甸军人正集结在缅北地区，联合国担心当地将出现更严重的人权灾难。

联合国特别调查员安德鲁斯周五（10月22日）在联合国大会呈交年度缅甸人权报告的调查结果时说：“我们应与缅北地区民众一样做好心理准备，当地可能出现更多大规模的残暴罪行。我强烈希望我的预测是错的。”

根据缅甸政治犯援助协会统计，自今年2月政变以来，超过1100人在军方镇压行动中丧命，至少8000人遭逮捕。

安德鲁斯说，他接获的情报显示，有好几万名缅军与重型武器正运往缅北与西北部动荡地区。调查报告也指出，缅甸军政府可能犯下违反人道罪与战争罪。“这些手法让人想起军方2016年和2017年在若开邦对罗兴亚人发动种族灭绝攻击前使用的手段。”

2017年，缅甸若开邦多个警哨站和军营被罗兴亚人游击队攻击后，军方在当地展开血腥镇压行动，导致约74万罗兴亚人逃亡到邻国孟加拉。联合国批评缅甸军方的行为涉嫌种族灭绝。

安德鲁斯敦促各国停止对缅甸军政府提供金援和武器，并停止承认其合法性，借此向军政府施压。他说，缅甸前几天释放囚犯，代表施压起了作用。

缅政府强调其首脑享有平等权力参与亚细安峰会

亚细安上周决议不邀请缅甸军政府领导人敏昂莱出席月底的峰会后，军政府宣布释放超过5600名政治犯。

缅甸外交部周五发布声明驳斥亚细安的决定，强调缅甸政府首脑享有参与亚细安峰会的平等和充分权利。

与军方同一阵线的联邦巩固与发展党周五则呼吁军政府与反政变人士展开对话。该党发言人南达拉敏说：“如果我们继续这样，很难找到解决方案……敏昂莱将军须为国家负责……他的看守政府最有责任启动对话。”

军政府曾承诺会在2023年重新举行大选，但南达拉敏认为如果无法化解当前危机，大选可能出现更多流血事件。