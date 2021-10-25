日本真子公主脱离皇宫下嫁平民

在重视门当户对的日本皇室，子女要与平民携手走向红地毯，道路总是不平坦。日本皇室秋篠宫家的大公主真子与平民驸马小室圭订婚三年，因对方家庭卷入债务纠纷，婚期一延再延，还一度被传已告吹。现在，两人定周二成婚，皇宫内外也看不出有喜事临门的气氛。

真子在周六过完了30岁生日，皇宫这天对外发了一篇声明，指她是默默地在准备婚事。真子周二将脱离皇室，与已在美国律师事务所任职的小室（30岁）注册结婚。两人婚后将离开日本，去美国开始一段新生活。

有情人终成眷属本是一件值得欢喜的事，然而日本媒体对这段婚姻总是被蒙上一片哀愁，原因是皇宫对外公布，真子在独守空闺的这三年里，患上了严重抑郁症。

医生：真子患严重抑郁症 离开日本换环境才能保命

10月1日，皇宫在对外公布真子婚期之际，带了两名医生召开记者会，透露真子公主患的是“创伤后压力综合症”（PTSD）。《朝日周刊》公布主治精神医生的一份资料，称真子的病因十分复杂，每当她看到网媒或纸媒上关于自己的流言蜚语时，情绪就会变得十分低落。其主治医生在记者会上还表明其病情的严重性，指出她唯有离开日本，换一个环境生活，才不至于出现性命危险。

专门采访皇室新闻的女记者友纳尚子，在近期发文《皇室女性悲剧何时了》，感叹真子并非皇室第一个患上这种精神压抑症的女子。皇后雅子嫁入皇室之后，也因为无法适应，患上此病长达30年之久。除了雅子，前皇后美智子也曾因压力过大，在1990年代出现过“失声”症状。

战后，日本皇家迎娶普通老百姓是大新闻，也被认为是打破旧社会阶级区隔的一大象征。但是，在选择平民对象婚配之际，皇室还是有一定的标准，比如说相当注重对方的家世。美智子的娘家开着日本最大的面粉厂，雅子的父亲是著名外交官。

真子的对象小室来自单亲家庭，这段“皇室平民”姻缘不被看好。之后，小室被周刊爆出家里有400万日元（约4万7500新元）的债务纠纷，真子的父亲秋篠宫文仁亲王更因不满这门婚事，企图阻止女儿“下嫁”。

皇家女儿出嫁都必须脱离皇室，但皇家顾及颜面，按照惯例都会给出嫁的女儿一笔1.5亿日元（约180万新元）的嫁妆，确保她们在离开皇室后依然能过体面的生活。此外，行一个体面的婚礼，还可以留给她们一条后路，将来可做一些与皇宫相关工作。

真子出嫁不要皇宫一分钱

据报道，真子这次出嫁决定“净身出户”，不要皇宫的一分钱。有报道透露，这是她为了获取“完全自由”做出的决定。日皇德仁也提议举行一个皇宫大礼，也被真子父亲秋篠宫文仁拒绝。真子不举办婚礼，其结婚是皇室史无前例的简化，就连迎娶大公主的小室也无法与德仁等亲戚们见上一面。

皇室三代女性都患忧郁症

分析指出，皇室三代女性都出现了忧郁症，显示皇室内部的保守观念根深蒂固。真子这次冲破重重难关，换取婚姻的自由，来之不易。要不是她坚持自己的婚姻，因此患了压抑症，也许就根本离不开皇宫。

有周刊引述宫内人士消息称，过去30年，日本宫廷为了给娶进来的雅子治疗，花了不少心血，当知道真子出现同样的问题，宫内实在不想历史重演。即便是门不当户不对，也只能破例成全这桩婚事。

（记者是《联合早报》东京特派员）