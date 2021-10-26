美科学家加紧研发新疫苗 可对抗所有已知未知冠状病毒

冠病（COVID-19）、沙斯（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）都是由冠状病毒引发的疾病。美国科学家认为，这个病毒家族的其他成员在不久的未来还会引发新疫情，他们因此加紧研发一种可对抗所有已知和可能出现冠状病毒的疫苗。

开发这种所谓“泛冠状病毒疫苗”是个大型联合研究计划，由波士顿的布莱根妇女医院主导，参与单位包括麻省理工学院、麻省总医院和波士顿大学、加州拉荷亚免疫学研究所等。拉荷亚免疫学研究所日前宣布，所长萨普尔已获得美国国家卫生院拨发三年260万美元（约350万新元）的研究经费。