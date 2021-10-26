美科学家加紧研发新疫苗 可对抗所有已知未知冠状病毒 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 冠病（COVID-19）、沙斯（SARS）和中东呼吸综合征（MERS）都是由冠状病毒引发的疾病。美国科学家认为，这个病毒家族的其他成员在不久的未来还会引发新疫情，他们因此加紧研发一种可对抗所有已知和可能出现冠状病毒的疫苗。开发这种所谓“泛冠状病毒疫苗”是个大型联合研究计划，由波士顿的布莱根妇女医院主导，参与单位包括麻省理工学院、麻省总医院和波士顿大学、加州拉荷亚免疫学研究所等。拉荷亚免疫学研究所日前宣布，所长萨普尔已获得美国国家卫生院拨发三年260万美元（约350万新元）的研究经费。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 沙斯 非典型肺炎 中东呼吸症 泛冠病疫苗 世卫科学家吁扩大疫苗公平性 抑制冠病传播及病毒变异 早说