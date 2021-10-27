美国总统阔别四年后再次与会 拜登宣布拨款1.4亿元扩大合作

（斯里巴加湾综合电）第九届亚细安—美国峰会昨晚举行，美国总统阔别四年后，再次出席亚细安的峰会。

承诺未来亲自出席东南亚区域会议

拜登在峰会上以视讯方式发言表示，美国认可亚细安在区域的中心角色，并向亚细安国家承诺自己未来将会亲自出席东南亚的区域会议。

拜登说：“美国和亚细安的关系，以及双方未来的发展都是很重要的。我们的伙伴关系对维持印度太平洋地区的自由与开放是个关键，这是我们过去数十年来共享安全与繁荣的基石。”

拜登也将出席周三举行的东亚峰会。分析认为，拜登出席亚细安峰会，旨在联合盟友与伙伴国家，共同对抗中国。

拜登也提到，区域的共同愿景就是每个国家可以公平竞争和追求成功，所有国家无论是大国或是强国，都必须遵守国际法律。不过拜登在演讲中避免直接点名中国。

拜登的前任特朗普曾在2017年出席了亚细安峰会，随后的三年不但他本人没有出席，代表的层级还逐年下降。与特朗普时期的冷淡态度相比，拜登的峰会演讲发出了积极信号，显示美国要延续同亚细安的合作关系。

此外，拜登宣布拨款1.02亿美元（约1.37亿新元），以扩大美国与亚细安战略伙伴关系。这些资金将投入于卫生、气候、经济和教育领域的计划。

美国提供的资金中，4000万美元将用于开展一项公共卫生未来计划，协助对抗冠病疫情，以强化亚细安预防、检测及应对未来暴发传染疾病的能力；2050万美元用于开展美国—亚细安气候行动计划，通过气候变化研究与协调等，支持亚细安的环境与可持续发展。

其余的包括2000万美元用于促进双方经贸与创新的合作，1750万美元用于教育计划，以及400万美元用于促进性别平等。

另外，李显龙总理在亚细安—美国峰会上发言时指出，双方未来应该扩大伙伴关系，探索非传统合作领域，包括数码基础设施、网络安全以及气候变化。

他说，美国和亚细安在开发绿色可持续经济方面也有很大的合作空间，而气候变化攸关人类生存。“我要感谢拜登总统4月召开领导人气候峰会起到的领导作用。我期待下周与他在第26届气候变化大会上，就气候行动交换意见。”