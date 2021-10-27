莫里森：由消费者和企业推动 澳盼在2050年实现净零排放

澳大利亚总理莫里森宣布，要在2050年实现净零排放目标，但不会通过立法来实现，而是由消费者和企业推动。他承诺，政府将大力开发有助实现净零目标的技术，为此投资200亿澳元（约202亿新元）。

澳洲为煤炭与天然气生产大国，是全球人均碳排放量最高的国家之一。莫里森此前说过，只要有买家，澳洲就会继续开采和出口化石燃料，并表明不会定下净零排放目标。然而，这令他在国内外都面临巨大压力。在外，澳洲可能因拒绝承担环保责任而遭国际社会指责和惩罚；在内，澳大利亚必须在2022年5月之前举行大选，而越来越多的澳洲民众对气候变化感到担忧。