美国两公司拟开发 商业太空站“轨道礁”

（华盛顿综合电）美国航天技术公司“蓝色起源”与美国飞机制造公司波音宣布推展商业空间站计划，要共同开发一个名为“轨道礁”的商业空间站，旨在于本10年的后半段发射航天器。

根据亿万富翁贝佐斯拥有的蓝色起源和波音于25日所宣布的“轨道礁”（Orbital Reef）计划，它们的合资企业将与国防承包商内华达山脉集团的航天子公司“山脉空间”合作，并将得到红缆空间公司、创世纪工程公司和亚利桑那州立大学的支持。

“蓝色起源”与“山脉空间”说，“轨道礁”将作为“混合用途商业园区”运营，为扩大太空经济活动和开拓太空新市场提供基础设施。

这些公司在一份声明中说：“经验丰富的航天机构、高科技财团、没有太空计划的主权国家、媒体和旅游公司、受资助的企业家和受资助的发明家，以及有未来思维的投资者，都在轨道礁上占有一席之地。”

“山脉空间”在4月份宣布了提供第一个自由往来的商业空间站的计划。7月间，“蓝色起源”成功进行了首次太空旅游飞行，乘坐飞行器的是贝佐斯和另外三个人。本月份，90岁的美国演员威廉·夏特纳成为乘坐飞船“蓝色起源”号到太空的最年长者。

“蓝色起源”将提供商用空间站的“实用系统”和“核心模块”，其执行官布伦特舍伍德说：“60多年来，美国宇航局等航天机构开发了轨道太空飞行和太空生活空间，为我们在这10年内腾飞的商业业务做好了准备。”