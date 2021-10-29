疫情无阻新日交流 狮城小贩美食东瀛飘香

冠病疫情导致新加坡游客无法入境日本，但狮城的饮食文化却通行无阻地进入日本超市。

今年是新日建交55周年，新加坡旅游局昨天（10月28日）与成城石井超市联办新加坡食品节，共推出36种新加坡风味的便当和饮料。

新加坡的小贩文化去年正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，这次的食品节主题锁定的就是小贩美食。日本人对海南鸡饭和肉骨茶熟悉，对于辣味食品也宠爱有加。

此次，成城石井超市还特别推出了辣味十足的娘惹菜谱，让日本便当新添多元的文化色彩。

成城石井超市在三年前，为了做出道地的新加坡便当，都会派厨师到新加坡取经，但自去年疫情暴发后，日本厨师就无法入境，在新加坡旅游局的穿针引线下，这次美食节推出的食品，还特地邀请了能烹饪美味娘惹菜肴的新加坡驻日本大使陈海泉传授调味秘方。

据了解，从试菜到本月成功推出四种原汁原味的娘惹便当，成城石井超市用了三个月时间。

超市昨天在试吃会上介绍仁当（rendang）这道食品时，公司负责人指出，“因为找不到材料之一的豆酱，只能就地取材，用的是日本的味噌酱”。

陈海泉也亲临会场试吃刚出炉的四种新加坡便当——牛肉仁当盖饭、叻沙、娘惹酱油鸡盖饭和米暹。

我国驻日大使陈海泉：进一步推广我国食品文化

陈海泉受访说，日本人现在不能去新加坡旅游，将新加坡风味的美食带给日本是一种饮食外交。“我很荣幸能以这样的方式亲自推荐新加坡的菜肴。在面对疫情之际，两国的交流非但没被阻断，而是一直与日本伙伴深化合作关系。”

他指出，这次与成城石井超市的合作，让他充分感受到该超市的创造力和远见，“我们可借助这样的管道，进一步推广新加坡的食品文化”。

疫情期间，新加坡旅游局除了推广饮食文化，也在日本公映本地电影和主办新加坡音乐会。根据官方数据，因冠病的影响，去年到新加坡的日本游客比前年少了98%。前年是每月平均7万人次，去年是每月400人次。

新加坡目前已和韩国、加拿大、丹麦、法国、意大利、美国等多个国家推行疫苗接种者旅游走廊计划（VTL）。新加坡当局也在探讨与日本合作开通VTL，但因日本正在准备众院选举，一般预料一些新措施或要等选举之后才能明朗。

（记者是《联合早报》东京特派员）