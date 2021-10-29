印度成功试射可携带核弹头洲际导弹 印媒：向中国发出“严厉信号”

根据印度国防部，印度周三晚从东部的阿卜杜勒卡拉姆岛发射这颗“烈火5”（Agni-V）导弹，最后落入孟加拉湾。《印度时报》说，以该导弹的射程，中国最北地区也在其打击范围内。

（新德里综合电）印度宣布成功试射了一枚可携带核弹头、射程达5000公里的洲际弹道导弹。印度媒体称，此次试射向与印度爆发边境争执的中国发出了“严厉信号”。

据印度国防部，印度在周三（10月27日）晚从东部的阿卜杜勒卡拉姆岛发射这颗“烈火5”（Agni-V）导弹，最后落入孟加拉湾。《印度时报》说，以该导弹的射程，中国最北地区也在其打击范围内。

首次在夜间试射

印度国防部的声明说：“此次成功的试射符合印度的既定政策，即拥有‘可靠的最起码威慑’，这是对‘不先使用’（核武器）承诺的基础。”

这不是印度首次试射17米高的“烈火5”导弹，但却是首次在夜间试射。当地媒体称，这次测试的目的是向北京发出信号。

去年6月，中印两国在有主权争议的喜马拉雅山脉边界地区发生冲突，导致20名印度士兵丧命；之后，这两个拥核邻国的关系就一直紧绷，在边区增派了数万士兵。

近年来，印度不断深化与西方国家的防务合作，包括与美国、日本和澳大利亚组成“四方安全对话”（QUAD）联盟。

不过，印度也是俄罗斯军火的主要买家。尽管面对美国的制裁威胁，印度还是向俄罗斯订购了总值54亿美元（约73亿新元）的S-400导弹防御系统。

英国《金融时报》本月中旬引述消息报道，中国已测试了一款高超音速导弹。该导弹在低轨道环绕地球后下降，但没有击中目标。北京否认了这一报道，坚称这只是对可重复使用航天器的例行测试。

高超音速导弹是导弹技术的新前沿，因为它比弹道导弹飞得更低，更难被发现，可以更快接近目标，并且具有机动性。

美国、俄罗斯、中国和朝鲜都测试了高超音速导弹，其他几个国家也在开发这项技术，据报这包括了印度。

据《印度时报》，新德里也在继续研究，要使“烈火5”能够同时携带多个核弹头，可以分开冲击不同的目标。

中国通过《陆地国界法》 印度表示关注

另一方面，印度外交部就中国日前通过的《陆地国界法》表示关注，指中国的单方面决定或会影响两国现有边界管理的双边安排。

中国是在上周六通过该立法，规定如何管理和保护与14个邻国共享的2万2000公里陆地边界。这些邻国包括俄罗斯、朝鲜和印度。

印度和中国之间长达3500公里的边界仍未完全划定，两国对边界沿线的大片土地提出了重叠的主张，并曾在1962年发生边境战争。

印度外交部发言人巴格奇周三发表声明说：“中国单方面决定通过一项可能对现有双边边境管理安排和边界问题产生影响的立法，这令我们感到关切。”

他说：“我们希望中方避免以这个国界法为借口，采取可能单方改变印中边境地区局势的行动。”