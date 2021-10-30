韩国下周一启动“与冠病共存”政策 分三阶段恢复日常生活

首阶段措施为期四周，餐饮店的营业时间将不再受限，夜店可营业到午夜12时。私人聚会人数上限将增加，但一些高危设施如娱乐场所必须使用“疫苗通行证”。

（首尔路透电）韩国将于下周一启动“与冠病共存”政策，分三阶段恢复日常生活，第一阶段将为期四周。

韩国总理金富谦周五（10月29日）在通过电视直播的防疫会议上，公布“与冠病共存”政策第一阶段的细节。

根据首阶段措施，餐饮店的营业时间将不再受限，夜店可营业到午夜12时。另外，无论是否接种冠病疫苗，首尔首都圈和非首都圈的私人聚会人数上限将分别增至10人和12人，但在餐馆和咖啡馆的聚会人数，未接种疫苗者不得超过四人。其他措施还包含在娱乐场所和室内体育设施等高危设施使用“疫苗通行证”。

设施营运大型活动等限制 明年2月底料全部解除

金富谦说：“从11月1日起，我们的社区会迈出恢复正常生活的第一步。不过，大家必须谨记这不意味着我们与冠病病毒的战斗已结束，这只是一个新的开始。”

他指出，放宽防疫措施必然会导致部分聚集设施发生群聚感染，因此针对个别设施采取上述限制措施不可避免。

韩国政府计划从12月中开始实施第二阶段计划，届时演唱会等大型活动将能恢复举行，但入场者须出示接种证明。最后一个阶段预计明年2月底开始，对于设施营运、大规模活动、私人聚会等相关限制将全部解除。

每一阶段结束前，韩国政府会综合评估疫苗接种完成率、加护病房和床位使用率、重症患者和死亡人数等因素，再决定是否进入下一阶段。

72%人口已完成全剂疫苗专家警告冬季病例或上升

韩国去年初暴发疫情以来，从未进入全面封锁，不过该国今年7月暴发一年多来最严重的一波疫情后，当局收紧了防疫措施，包括限制集会及加强社交距离限制。

韩国新增确诊病例自10月以来就大幅度下降，不过过去一周有所回弹。韩国中央防疫对策中心昨天通报，过去24小时新增2124起，这是连续两天新增确诊病例超过2100起，累计达36万零536起。此外，又有九人死于冠病，累计达2817起。

另外，截至昨天，韩国已有79.8%人口接种了至少一剂疫苗，完成接种的有72%。

不过，韩国医学会和专家警告，当局在新增确诊病例有所回弹之际转向新策略，加上即将进入冬季，新增病例可能会进一步上升。