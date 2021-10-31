（华盛顿综合电）美国情报机构发表冠病溯源解密报告，表示可能永远无法确定冠状病毒究竟是由动物传给人，还是从实验室泄漏，但他们认为这个病毒不是作为生物武器研发出来的。

美国国家情报总监办公室（ODNI）8月下旬向白宫提交了一份冠病起源报告，但完整报告一直没有公开，周五发表的是相对完整的更新版报告。

美国情报界依然对病毒起源看法分歧，但认为有两种可能，即从动物传到人身上，或从中国武汉实验室意外泄漏。

该报告称，美国四个情报机构和一个多机构组织“不太相信”病毒源于受感染的动物或相关病毒，但有一个机构称“有一定的信心”相信人类第一次感染冠病很可能是实验室事故所致，并可能涉及武汉病毒研究所的实验或动物处理。

报告说，美国机构及国际科学界缺乏“早期病例的临床样本或流行病学数据的完整理解”，并表示如果出现更多证据，可能重新审视这个不确定的结论。

报告也否定了病毒原本是要作为生物武器的说法，并称提倡该说法的人已被指散布虚假信息。

美国靠情报机构调查起源

中方：完全是一场政治闹剧

报告指出，若中国不配合，很可能无法对病毒的起源得出最终结论。报告写道：“中国继续阻挠国际调查，拒绝共享信息，并把责任归咎于其他国家，包括美国。”

中国周五就美国这份报告予以驳斥。中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇发布声明说：“美国依靠其情报机构而不是科学家来调查冠病起源，完全是一场政治闹剧……这只会破坏基于科学的溯源调查，并阻碍全球寻找病毒来源的努力。”

声明也反驳中国未全力配合病毒溯源调查，并表示中方“坚决反对将此议题政治化的意图”。