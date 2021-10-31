聚焦抗疫和促进经济复苏 G20应对气候变化或难有重大进展

第26届联合国气候变化大会（COP26）下周起在苏格兰格拉斯哥市举行，根据路透社获取的联合公报草案，一些大国很可能只是就应对气候变化略微加大承诺，整体而言，G20不会设下足以避开环境灾难的更宏大新目标。

（罗马综合电）二十国集团峰会周六在意大利首都罗马召开，抵御冠病疫情和促进经济复苏是峰会主要课题。应对全球气候变化也是大会焦点之一，但或许不会在此次峰会上有重大进展。

二十国集团（G20）轮值主席国、意大利总理德拉吉说，G20成员国应确保在2022年中，全球有70％人口完成接种冠病疫苗。他说：“我们很接近在今年底，实现世界卫生组织设定的为全球40％人口接种疫苗的目标。现在，我们必须竭尽所能，在明年中将这个比率提高至70％。”

德拉吉指出，发达国家超过七成人口接种了至少首剂疫苗，相比之下，其他贫穷国家却只有约3％。“这样的差别，在道义上难以交待，也损害了全球的复苏。”G20的财长和卫生部长周五已表明，将对发展中国家增加疫苗和医疗必须品供应。

中国国家主席习近平在北京以视讯方式出席峰会并在发言时表示，应该公平对待各种疫苗，以世界卫生组织疫苗紧急使用清单为依据推进疫苗互认。

习近平说，至今中国已向100多个国家和国际组织提供超过16亿剂疫苗，今年全年将对外提供超过20亿剂。中国正同16个国家开展疫苗联合生产，同30个国家一道发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议。他表示，中方愿同各方一起提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

第26届联合国气候变化大会（COP26）下周起在苏格兰格拉斯哥市举行，根据路透社获取的联合公报草案，一些大国很可能只是就应对气候变化略微加大承诺，整体而言，G20不会设下足以避开环境灾难的更宏大新目标。

这也印证了联合国和英国首相约翰逊早前的担忧。约翰逊周六预计，此次COP26能够取得成果的概率只有60％。

约翰逊敦促G20领导人加强应对气候变化行动，以免为时过晚，无法让最脆弱的国家摆脱气候变化造成的“世界末日般”冲击。

约翰逊周五同习近平通电话时，呼吁习近平采取更多行动，减少对煤炭依赖，并将实现二氧化碳排放峰值的目标日期提前。约翰逊会后对记者说，他向习近平提出好些关注，“首先是二氧化碳排放峰值目标日期，他们说在2030年前，所以我在此问题上推了一把，建议2025年比较好。但我不肯定他会承诺这么做。”

中国是全球最大排放国，碳排放超过全球总量的四分之一。北京在COP26会议前提交给联合国的减排计划，被指减排力度不足，中方表明只会在2060年实现碳中和。

G20成员国处于不同的发展阶段，彼此针对如何应对气候变化一直无法消除分歧。中国和俄罗斯的态度是个关键。

联合国秘书长古特雷斯：

COP26极有可能无果而终

联合国秘书长古特雷斯周五就警告，若G20国家缺乏雄心也不愿果敢行动，COP26极可能面临无果而终的风险。古特雷斯说：“我们面对极大风险，即格拉斯哥会议可能没办法取得进展……这不是预测，这是个警告。”

古特雷斯指出，要取得真正的成功，各国须展现“更大的雄心和采取更多行动”，同时激发更大的政治意愿，而这需要各国之间的相互信任。然而，信任却是当前所缺乏的。

另一方面，根据法新社报道，G20峰会将核准从2023年起，向大型跨国公司征收至少15％企业税。

由经济合作与发展组织（OECD）推动促成的这个国际税收制度改革，至今已争取近140个国家同意。新规则要求跨国公司在经营活动所在国纳税，而不仅是在总部所在地。OECD估计，若改革得以贯彻，各国每年收到的额外税款，将高达1500亿美元（约2025亿新元）。