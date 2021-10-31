美参谋长联席会议副主席： 中国军队正以“惊人”速度发展实力 美国军力因官僚主义受掣肘

美国第二号将领警告，中国军队正以“惊人”速度发展实力，美国的军力发展则因官僚主义而受到掣肘。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，将在下月卸任的美国参谋长联席会议副主席海滕上将周四在美国国防作家协会主办的圆桌会议上附和美国防长奥斯汀先前所言，称中国为“步步进逼的威胁”。

他说：“中国的前进速度惊人……如果我们不做点什么来改变现状，他们的前进速度和发展轨迹将会超越俄罗斯和美国。这将会成真。所以我认为我们须要做些什么。”