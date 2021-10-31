中美关系 美参谋长联席会议副主席： 中国军队正以“惊人”速度发展实力 美国军力因官僚主义受掣肘 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月31日 5:00 AM 美国参谋长联席会议副主席海滕上将周四警告，中国军队正以“惊人”速度发展实力。图为中国歼-20战机。（新华社档案照） 字体大小: 小 中 大 美国第二号将领警告，中国军队正以“惊人”速度发展实力，美国的军力发展则因官僚主义而受到掣肘。美国有线电视新闻网（CNN）报道，将在下月卸任的美国参谋长联席会议副主席海滕上将周四在美国国防作家协会主办的圆桌会议上附和美国防长奥斯汀先前所言，称中国为“步步进逼的威胁”。他说：“中国的前进速度惊人……如果我们不做点什么来改变现状，他们的前进速度和发展轨迹将会超越俄罗斯和美国。这将会成真。所以我认为我们须要做些什么。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 美疾控中心： 未接种疫苗者感染过冠病 再染疫风险是刚接种者逾五倍 酒店改造成低廉出租房 共享居住风行首尔