背着法国与澳洲达成核潜艇交易 拜登向马克龙坦承美国做法“笨拙” 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月31日 5:00 AM 美国总统拜登（左）与法国总统马克龙周五在罗马的法国大使馆会晤。法国外交官员说，拜登选择前往法国大使馆是一个释出善意的重要姿态。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国总统拜登向法国总统马克龙坦承，美国背着法国与澳大利亚达成潜艇交易做法“笨拙”。双方同意修补因此事件而出现裂痕的双边关系。拜登周五在意大利首都罗马出席二十国集团（G20）峰会前与马克龙会晤。这是核潜艇协议风波暴发一个月后，两国领导人首次见面。美英澳上个月宣布成立三边安全伙伴关系（AUKUS），美国将协助澳洲取得潜艇和有关技术。澳洲随即终止了2016年同法国达成的潜艇采购合约。法国对于美澳隐瞒新合作计划非常不满，外交危机一触即发。法国一度召回驻美澳大使，并指责拜登在背后捅了法国一刀。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 美疾控中心： 未接种疫苗者感染过冠病 再染疫风险是刚接种者逾五倍 国际特稿：酒店改造成低廉出租房 共享居住风行首尔