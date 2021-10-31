背着法国与澳洲达成核潜艇交易 拜登向马克龙坦承美国做法“笨拙”

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年10月31日 5:00 AM

美国总统拜登（左）与法国总统马克龙周五在罗马的法国大使馆会晤。法国外交官员说，拜登选择前往法国大使馆是一个释出善意的重要姿态。（法新社）
美国总统拜登（左）与法国总统马克龙周五在罗马的法国大使馆会晤。法国外交官员说，拜登选择前往法国大使馆是一个释出善意的重要姿态。（法新社）

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美国总统拜登向法国总统马克龙坦承，美国背着法国与澳大利亚达成潜艇交易做法“笨拙”。双方同意修补因此事件而出现裂痕的双边关系。

拜登周五在意大利首都罗马出席二十国集团（G20）峰会前与马克龙会晤。这是核潜艇协议风波暴发一个月后，两国领导人首次见面。

美英澳上个月宣布成立三边安全伙伴关系（AUKUS），美国将协助澳洲取得潜艇和有关技术。澳洲随即终止了2016年同法国达成的潜艇采购合约。法国对于美澳隐瞒新合作计划非常不满，外交危机一触即发。法国一度召回驻美澳大使，并指责拜登在背后捅了法国一刀。

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