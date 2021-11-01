日媒出口民调：日执政联盟料蝉联自民党表现不如上届

至截稿为止，NHK的出口民调显示，自民党所得议席是235个，这意味着自民党单独拿下过半（233个）议席。自民党被指是在苦战中“险胜”，主要反对党立宪民主党与共产党等五个反对党推出统一候选人。

日本众议院选举的出口民调显示，执政联盟第一大党自民党和公明党昨日拿下262个议席，继续执政。但自民党表现不如上届大选，尤其是该党干事长甘利明宣告落选，反映日相岸田文雄的人事布局不受欢迎。

2017年，时任首相安倍领军自民党参选大胜，在465个议席中，单独拿下276个议席，与执政联盟赢得超过三分二议席。

至截稿为止，NHK的出口民调显示，自民党所得议席是235个，这意味着自民党单独拿下过半（233个）议席、公明党27个；反对党联盟立宪民主党83个、共产党九个、国民民主党六个，日本维新会34个、社会民主党一个、其他12个。

自民党被指是在苦战中“险胜”。主要反对党立宪民主党与共产党等五个反对党推出统一候选人，在反对党的合力重击下，无党派选民多的都市选区都成了激战区。

连胜10次的前干事长石原伸晃这次首次翻盘，被反对党联盟推出立宪民主新人晴美夺走选区。另外，数码部长平井卓也的选区也落败。

甘利明的选区神奈川也落入反对党联盟推选的候选人手中。他是支持岸田文雄任相的核心人物。在上任后，过去的金钱丑闻被挖出炒作，他认为“这是自己败选的最大原因，至于是否会继续任党干事长，将由岸田决定。”

岸田昨日在分析战绩时说：“虽然这场选战对自民党是逆风，但能和执政联盟维持一半以上议席，显示了选民仍希望维持现状。”

选后新政府将面临诸多课题

自民党表现逊色，显示该党的一些激进政策或将受阻，如岸田主张拥有攻击敌方基地的能力，目标是增加国防开支，从低于国内生产总值（GDP）的1%提高到2%以上。不过，要大幅度扩大军费，它或许难说服对扩军持慎重态度的盟友公明党。在扩建新核电站方面，两党也存在分歧。

岸田若要推进修宪，必须拉拢其他小党。支持修宪的维新会在这次选战斩获了比之前多三倍的议席，相信将是自民党积极拉拢的对象。

据共同社报道，选后的新政府将面临诸多课题，在外交和安全保障方面，如何应对美中对立成为焦点。日方打算通过进一步强化日美同盟和以日美澳印为主的多边合作与中国抗衡。在地区紧张升温的形势下，日本对华外交的手腕将经受考验。分析师预计，明年正值邦交正常化50周年的日中关系将迎来严峻局面。

（记者是《联合早报》东京特派员）