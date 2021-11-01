李总理：各国急须利用科技实现可持续碳减排

李总理说，全球只剩不到10年的时间，来落实2030年可持续发展议程。即便在冠病疫情前，各国实现大多数联合国可持续发展目标的进展过于缓慢，而疫情进一步拖慢了全球的进度。

各国急须利用科技，以实现更可负担和可持续的碳减排。

在意大利罗马出席二十国集团（G20）领导人峰会的李显龙总理当地时间昨天中午（新加坡时间昨天傍晚），在“气候变化与环境”的会议上发言时指出，气候危机仍是关乎这一代人存亡的挑战。在这关键的时间点上，全球气候课题迫切需要由G20领导。

李总理指出，各国急须利用科技，让碳减排长远而言更可负担和可持续，使朝低碳社会过渡的道路更平坦。

新加坡在这方面已宣布于2025年将太阳能产量增至2020年的四倍，也正积极研究和投资先进的低碳方案，如碳捕集、利用与封存技术，以及氢能源。

其次，各国必须扩大可持续融资的规模。李总理说，亚洲和其他新兴经济体开通私人融资将日益重要。

“我们必须为披露与报告制定一套一致的全球标准，为绿色和转型活动制定相互兼容的项目分类，以及提升数据质量，确保提供和获取数据更便利。”

新加坡作为国际金融中心，也致力于协助发展可持续金融能力、通过创新的可持续融资方案运用私企资本，以及促进具气候韧性的投资策略。

李总理也说，各国必须在可持续发展措施上加强国际合作。各国推进减碳和可持续发展之际，可发掘庞大和互惠互利的机遇。

“我们也必须继续合作，应对全球碳信用额度市场面临的挑战，改善它们的环境完整性，及扩大绿色机遇的规模。我们也必须共同处理个别国家碳定价和相关措施的潜在跨境外溢问题。”

新加坡乐见印度尼西亚明年接过G20轮值主席棒子之后，继续将可持续发展列为优先事项，也期待G20继续发挥领导力，推动各国共同采取气候行动。

疫情凸显数码化重要 也扩大数码能力鸿沟

李总理过后在另一场讨论可持续发展的会议上同样谈及数码科技的益处。他说，冠病疫情凸显了数码化的重要，但同时也扩大了具备和不具备数码能力两个群体之间的鸿沟。

“如果要实现可持续的复苏，我们就必须通过创新和数码科技，赋予人民权利，改善生活。”

李总理也指出，G20可发挥领导作用，制定全球框架，应对数码化带来的挑战，同时将数码化的机遇最大化。

除了缩小数码鸿沟，教育作为增长和可持续发展的先决条件，同样不可忽略。李总理说，各国必须继续努力，改善所有群体获得教育的机会。

为促进国际合作，新加坡与个别国际组织和阿根廷、日本、墨西哥、土耳其和美国等G20成员国合作，协助发展中国家建设可持续发展项目的能力，并会继续这方面的努力。

李总理说，全球只剩不到10年的时间，来落实2030年可持续发展议程。即便在冠病疫情前，各国实现大多数联合国可持续发展目标的进展过于缓慢，而疫情进一步拖慢了全球的进度。

他指出，各国必须采取集体行动，以平衡、综合性的方式，为所有人实现可持续发展。这包括对2030年可持续发展议程的三大支柱予以同等重视，这三大支柱是经济发展、环境保护和社会包容性。

李总理也说，我国期待G20在凝聚全球行动方面扮演积极角色，实现G20优先事项和2030年可持续发展议程之间的协同作用。