G20联合公报：核准全球最低公司税率 全球变暖遏制在1.5摄氏度

二十国集团（G20）领导人核准了设定全球最低公司税率的计划。他们也同意需要将全球变暖遏制在1.5摄氏度，但没有对实现净零排放做出预期承诺。

G20领导人在意大利首都罗马召开的两天峰会昨天落下帷幕，领导人们按惯例在闭幕前发表了联合公报。

根据媒体取得的最终公报文本，G20领导人虽然同意有必要将全球升温幅度控制在工业化前的1.5摄氏度以内，但公报几乎没有包含任何具体行动，也没有提到实现净零碳排放的具体日期，只说应该“在本世纪中叶左右”实现。