G20联合公报：核准全球最低公司税率 全球变暖遏制在1.5摄氏度 订户 来自 / 联合早报 整理 / 傅慧云 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 在二十国集团峰会东道主意大利总理德拉吉（右七）的带领下，出席峰会的李显龙总理（左二） 、印度总理莫迪（左六）、澳大利亚总理莫里森（左七）、领导德国看守政府的默克尔（左八）、法国总统马克龙（右六）、英国首相约翰逊（右五）等各国领导人31日上午前往罗马著名旅游景点许愿池，并向池中投掷硬币。根据当地风俗，向池里投掷硬币者日后将再次回到这座古城。（路透社） 字体大小: 小 中 大 二十国集团（G20）领导人核准了设定全球最低公司税率的计划。他们也同意需要将全球变暖遏制在1.5摄氏度，但没有对实现净零排放做出预期承诺。G20领导人在意大利首都罗马召开的两天峰会昨天落下帷幕，领导人们按惯例在闭幕前发表了联合公报。根据媒体取得的最终公报文本，G20领导人虽然同意有必要将全球升温幅度控制在工业化前的1.5摄氏度以内，但公报几乎没有包含任何具体行动，也没有提到实现净零碳排放的具体日期，只说应该“在本世纪中叶左右”实现。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 G20 罗马 全球变暖 公司税 全球十大受保护森林 碳排放量超越碳吸收量 早说