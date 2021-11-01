专家：碳交易、气候融资及气候计划 气候大会掀序幕须落实三大关键议题

此次会议是2015年达成的《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，各国领导人将评估全球在应对气候问题方面所取得的进展，并制定未来行动计划。

（格拉斯哥综合电）第26届联合国气候大会（COP26）星期天在格拉斯哥掀开序幕，这被视为拯救地球免受气候变化最严重影响的最后机会。专家指出，全球碳交易市场、气候融资以及气候计划的实际落实是三大关键议题，与会领袖必须完成制定《巴黎协定》的实施细则、为较贫穷国家锁定数十亿美元的气候资金，并作出更具雄心的减排承诺。