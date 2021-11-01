专家：碳交易、气候融资及气候计划 气候大会掀序幕须落实三大关键议题 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 联合国气候变化大会召开前夕，环保团体“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）在苏格兰格拉斯哥举行了抗议游行。示威者举着“为我们神圣的地球团结一致”等标语，从大会会场苏格兰会展中心附近的格拉斯哥绿色公园出发，经市中心游行到乔治广场。此次游行被视为大会期间一系列和平抗争活动的“开幕礼”，目的是提高人们对气候危机的意识，并向与会领袖施压，要他们采取公平与正确的行动来应对气候问题。（法新社） 字体大小: 小 中 大 此次会议是2015年达成的《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，各国领导人将评估全球在应对气候问题方面所取得的进展，并制定未来行动计划。（格拉斯哥综合电）第26届联合国气候大会（COP26）星期天在格拉斯哥掀开序幕，这被视为拯救地球免受气候变化最严重影响的最后机会。专家指出，全球碳交易市场、气候融资以及气候计划的实际落实是三大关键议题，与会领袖必须完成制定《巴黎协定》的实施细则、为较贫穷国家锁定数十亿美元的气候资金，并作出更具雄心的减排承诺。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 COP26 联合国气候大会 全球十大受保护森林 碳排放量超越碳吸收量 早说