朝鲜局势 朝鲜官媒开始用“首领”称呼 分析：或正式启动金正恩神化统治 订户 来自 / 联合早报 文 / 姜贵瑛 首尔通讯员 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 韩国国家情报院近日指出，最近朝鲜官媒首次使用“首领”称呼金正恩，也开始使用“金正恩主义”用语。（路透社） 字体大小: 小 中 大 韩国国家情报院近日指出，最近朝鲜官媒首次使用“首领”称呼金正恩，也开始使用“金正恩主义”用语。专家指出，从朝鲜使用“金正恩主义”和“首领”称呼来看，朝鲜或正式启动了金正恩的神化统治。韩国国家情报院28日向国会情报委员会表示，朝鲜官媒22日首次对金正恩使用“首领”的称呼。此前，在朝鲜只允许对国父、金正恩的祖父金日成使用“首领”称呼，已故领导人金正日生前也只被称为“将军”，死后才获得了“先代首领”的称呼。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 金正恩 朝鲜 全球十大受保护森林 碳排放量超越碳吸收量 早说