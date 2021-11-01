朝鲜局势

朝鲜官媒开始用“首领”称呼 分析：或正式启动金正恩神化统治

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来自 / 联合早报

文 /
姜贵瑛

首尔通讯员

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

韩国国家情报院近日指出，最近朝鲜官媒首次使用“首领”称呼金正恩，也开始使用“金正恩主义”用语。（路透社）
韩国国家情报院近日指出，最近朝鲜官媒首次使用“首领”称呼金正恩，也开始使用“金正恩主义”用语。（路透社）

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韩国国家情报院近日指出，最近朝鲜官媒首次使用“首领”称呼金正恩，也开始使用“金正恩主义”用语。专家指出，从朝鲜使用“金正恩主义”和“首领”称呼来看，朝鲜或正式启动了金正恩的神化统治。

韩国国家情报院28日向国会情报委员会表示，朝鲜官媒22日首次对金正恩使用“首领”的称呼。此前，在朝鲜只允许对国父、金正恩的祖父金日成使用“首领”称呼，已故领导人金正日生前也只被称为“将军”，死后才获得了“先代首领”的称呼。

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