全球冠病累计死例破500万起 《经济学人》：实际上可能已有1700万人死亡

《经济学人》杂志在计入超额死亡率后估算，全球实际上可能已有1700万人死于冠病。超额死亡率是一个地区某段时间死亡人数与其他年份同期通常死亡人数相比的结果。

（巴黎综合电）根据Worldometer世界实时统计数据，全球冠病累计死亡病例已破500万起。但《经济学人》杂志在计入超额死亡率后估算，全球实际上可能已有1700万人死于冠病。

超额死亡率是一个地区某段时间死亡人数，与其他年份同期通常死亡人数相比的结果。

500万起死例是根据各国卫生当局提供的每日数字统计所得，而世界卫生组织估计实际死例是官方公布的两三倍。

针对《经济学人》估算的1700万死例，法国巴斯德研究所流行病学家冯达奈说：“这个数字对我来说更可信。”

无论如何，冠病死例其实低于其他历史性大流行病，例如由另一种新型病毒引起的西班牙流感，它在1918年至1919年间造成5000万到1亿人死亡。

40多年来，爱之病已导致3600多万人死亡。

尽管如此，法国研究所的病毒学家曼努格拉说，冠病病毒“在短时间内造成很多人死亡”。他指出：“如果没有采取各种措施，特别是限制人员流动和接种疫苗，情况可能会更糟糕。”

由于人类快速研发出冠病疫苗并展开疫苗接种，冯达奈说：“这使人们能够在18个月内就人为地获得对一种他们不知道的病毒的免疫力，而不是通常需要的三到五年并造成更多的人死亡。”

专家认为，疫情接下来会如何发展将取决于每个国家的疫苗接种率和所使用的疫苗效用，而由于德尔塔变体的高度传染性，选择清零政策的国家将面临失败。

冯达奈说：“我们距离到处都有安全网的时间可能还有几个月，关键是要知道它是否足够强大。病毒仍然会传播，如今的目标不再是消灭它，而是预防重症。”

曼努格拉补充说：“目标是冠病不会导致入院或死亡。”

冠病大流行的面貌预计将随着一波又一波疫情的变化而改变。到目前为止，高接种率的工业国家的疫情正在逐渐消退，而染病的主要是未接种疫苗的人群。

最大担忧是出现能抵抗疫苗新变种

冯达奈说：“对于工业化国家，我相信我们正走向季节性的冠病流行病，而头几年的情况将会比流感流行病更严重一些，然后才稳定下来。”

当前最大的担忧是出现能抵抗疫苗的新变种。

由于德尔塔已成为主流毒株，专家除了担心全新的变种之外，其实更担心德尔塔本身会发生变异和对疫苗产生抗药性。

曼努格拉说：“德尔塔是主流毒株。因此从统计上讲，我们有可能看到这种变种的变种。”

英国当局正在监控一个名为AY4.2的德尔塔子变体。目前没有证据表明疫苗对它的效率较低。

曼努格拉在谈到监测不同变种的工作时指出：“进行基因组监测很重要。”

它允许“足够快地识别变异的出现，并了解它们是否更危险、更易传播以及疫苗是否仍然有效。”