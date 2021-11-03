投入255亿元资金进行保护和修复 百国领袖承诺2030年停止砍伐森林

这是第26届联合国气候变化大会达成的第一项重大协议，但环保组织认为，2030年的期限应提前至2025年，才足以拯救全球森林。

（格拉斯哥综合电）100多个国家的领导人周一发表联合宣言，承诺到2030年停止砍伐森林，并投入190亿美元（255亿新元）公共和私人资金来保护和修复森林。

这是第26届联合国气候变化大会（COP26）达成的第一项重大协议，但环保组织认为，2030年的期限应提前至2025年，才足以拯救全球森林。他们还警告，过去多项类似承诺都未能兑现，除非获得更多的资金、透明的监督以及严格的监管法规支持，否则这项新协议最终也会沦为空谈。

签署这项“格拉斯哥领导人关于森林和土地利用的宣言”的国家有100多个，它们的森林面积占全球森林总面积的85%，其中包括因森林砍伐加剧而备受批评的巴西和俄罗斯，以及美国、中国、澳大利亚和法国等。

各国还启动了一系列额外的政府和私人举措，包括为守护森林的原住民和永续农业提供190亿美元的资助。

包括英国在内的12个国家已承诺在2021年至2025年间提供87亿5000万英镑（近162亿新元）的公共资金帮助发展中国家，包括让退化的土地恢复生机和应对野火。与此同时，30多家私营企业将至少再提供53亿英镑资金。

英国首相约翰逊形容，这是一项史无前例的承诺。“我们将有机会结束人类作为大自然征服者的悠久历史，转而成为它的监护人。”

事实上，在2014年于纽约举行的联合国气候峰会上，超过200个国家、企业和原住民团体也曾承诺要在2020年之前将森林砍伐率减半，到2030年结束森林砍伐。但七年后的今天，各国几乎没有在兑现这一承诺方面取得进展。

据估计，人类已砍伐了地球上一半的森林。去年，巴西森林砍伐活动激增，导致温室气体排放量上升9.5%。

面对外界批评，巴西周一更新气候目标，承诺到2030年将温室气体排放量减至2005年水平的一半，高于此前计划的43%，同时将致力于在2050年实现碳中和。世界第三大温室气体排放国印度也承诺在2070年实现净零碳排放。

绿色和平组织批评为另一10年森林砍伐开绿灯

环保组织对格拉斯哥宣言表示欢迎，但担心承诺再次跳票。绿色和平组织更批评，这项宣言为“另一个10年的森林砍伐”开了绿灯。

世界资源研究所森林项目全球主任泰勒指出，若要格拉斯哥宣言取得成功，各国政府必须进行改革以提高透明度，包括全面披露森林和土地许可以及商品来源等信息。支持小农户采用更可持续的作业方式，以及达成促进无森林砍伐农业和基础设施的贸易协定也很重要。

另外，约翰逊和印度总理莫迪周二也在大会上宣布，成立一个由主要国家政府、国际机构、立法者、商业领袖、研究人员和市民团体组成的新清洁能源联盟。这项“绿色电网倡议”旨在建立一个连接世界不同国家和地区的全球太阳能电网，通过跨境交易太阳能、风能和水能，为全球所有人提供足够的清洁能源。