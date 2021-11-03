美欧牵头 全球超过100国承诺减低甲烷排放

这项“全球甲烷承诺”现已涵盖30个最大甲烷排放国中的半数。全球甲烷承诺不是联合国正式气候谈判的一部分，但降低甲烷排放可延缓气候变化的灾难性后果，这项协议有望成为本届联合国气候变化大会最具意义的成果之一。

（格拉斯哥综合电）美国官员说，至今已有超过100个国家加入美国和欧盟牵头的一项减排协议，共同承诺到2030年使温室气体甲烷的全球排放量较2020年减少30%。

这项“全球甲烷承诺”（Global Methane Pledge）于9月初宣布时，仅有少数国家签署，但现已涵盖30个最大甲烷排放国中的半数，这些国家占全球经济的三分之二。

五大排放国之俄中印未加入

美国周二宣布新加入这项协议的合作伙伴。据美国官员提前透露，世界五大甲烷排放国之一的巴西是其中一个新签署方，但同是五大甲烷排放国的中国、俄罗斯与印度未加入协议。

要避免全球变暖带来的痛苦和灾害，最重要的是消除化石燃料使用，并停止向大气层释放二氧化碳，但是，二氧化碳并非唯一的温室气体，甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，约占全球温室气体排放量的20%。自工业化前时代以来，甲烷造成的升温高达0.5摄氏度，仅次于二氧化碳。

甲烷吸热能力高于二氧化碳，但在大气层瓦解的速度也较快。减少甲烷排放，能对抑制全球暖化产生快速影响。

全球甲烷承诺不是联合国正式气候谈判的一部分，但考虑到降低甲烷排放对延缓气候变化所导致灾难性后果的潜在作用，这项协议有望成为本届联合国气候变化大会最具意义的成果之一。

据今年5月发布的一份联合国报告，若不减少甲烷排放，世界将无法实现《巴黎协定》的目标，即把全球温度升幅控制在高于工业化前水平1.5摄氏度；但若在这10年中大幅减少甲烷排放量，到2040年代，全球暖化幅度将可减少0.3摄氏度。

甲烷的主要排放源包括石油和天然气设施、旧煤矿、农业和垃圾填埋场等。

专家指出，修复泄漏的油气设施是遏制甲烷排放最快速与便宜的方法。因此，若全球甲烷承诺能够兑现，能源行业受到的影响预料是最大的。

联合国环境规划署的国际甲烷排放观测项目（International Methane Emissions Observatory）三天前在罗马召开的G20会议上启动。该项目的开发者表示，该项目将提供世界上最全面、实时的甲烷污染数据，使其成为遏制一种强温室气体排放的关键工具。