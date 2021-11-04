美国华裔吴弭当选波士顿首位亚裔女市长

（波士顿综合电）美国华裔候选人、年仅36岁的台湾第二代移民吴弭当选波士顿市长，成为这座古城近200年来的首位亚裔女性市长。

也是波士顿市议员的吴弭（Michelle Wu）在周二（11月2日）举行的市长选举中，击败民主党同僚、同样是少数族裔的女性市议员安妮莎·乔治，当选波士顿首位民选的有色人种市长，改写两世纪来由白人男性主导的局面。

《纽约时报》报道，当地时间周二晚，计票中心开出62%的选票，显示吴弭获得61.1%，而乔治获得38.9%后，乔治承认败选，并祝贺吴弭当选。

另据美国之音报道，吴弭在胜选讲话中说：“我们准备使波士顿不再将市民挤出去，并欢迎将这座城市当做家的所有人。”

吴弭出生于美国伊利诺州芝加哥，父母是台湾移民。她从小在芝加哥南区出生长大，之后搬到波士顿就读哈佛大学和哈佛法学院。2013年，年仅28岁的她以最高得票率当选波士顿市议员，是市议会首位亚裔美国人。2016年她全票当选市议会议长，成为首位担此要职的少数族裔女性。

不过，能说流利中文和西班牙语的吴弭，在这次市长竞选中并没有主打种族牌，而是聚焦民生和环保议题。政治立场偏左的她提出了一系列改善民生和环境的倡议，包括控制房租、提供免费公共交通和改进公共教育。

波士顿是因为原任市长沃尔什获美国总统拜登委任为联邦政府的劳工部长，须辞去市长职而举行选举，期间由波士顿市议会议长珍妮代理市长，成为波士顿史上首位非裔女市长。尽管珍妮也是少数族裔市长，但却不是民选的。

获得波士顿市民投票支持的新市长吴弭将于本月16日宣誓就职。