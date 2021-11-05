报告：中印两国较2019年排碳又有增加 全球排放今年料回升至接近疫前水平

国际科学家组成的碳排追踪组织“全球碳计划”发布报告指出，虽然来自石油的碳污染仍远低于2019年，但随着运输和航空业从疫情中复苏，来自石油的碳排可能大增，未来可能超越2019年的400亿公吨总碳排放量纪录。

（格拉斯哥法新电）一项研究结果显示，主要由燃烧化石燃料造成的全球二氧化碳排放将在2021年反弹，回升到接近冠病疫情暴发前的水平。在主要排放国中，中国和印度的排放量预计将高于2019年，美国和欧洲的排放量则略有放缓。

在第26届联合国气候大会（COP26）在英国格拉斯哥举行之际，由国际科学家组成的碳排追踪组织“全球碳计划”（Global Carbon Project）于4日发布报告，估计今年全球的二氧化碳排放量将增加4.9%，达到364亿公吨。

中国今年碳排放量料占全球三成

2020年暴发的冠病疫情导致全球经济放缓，去年世界碳排放总量下降了5.4%或19亿公吨。但报告指出，虽然来自石油的碳污染仍远低于2019年，但随着运输和航空业从疫情中复苏，来自石油的碳排可能大增，不排除未来可能超越2019年的400亿公吨总碳排放量纪录。

这些最新数据与国际能源署最近的预测一致，即能源消耗引起的排放量将在2023年创下历史新高，且峰值不明朗。

率先在疫情暴发后走出经济低谷的中国，今年的碳排放量将占全球排放量的31％。

中国表明要在2030年后让碳排放量从峰值回落，到2060年达到净零排放目标。可是，在政府的经济刺激政策推动下，中国今年的碳排放量料比2019年高5.5％。

另一个碳排大国印度的碳排放量增加率料也会接近中国的水平，估计将占世界排放总量的7％左右。美国和欧洲联盟国家的排放量将下降3.7％和4.2％，分别占总量的14％和7％。

《巴黎协定》的目标是把全球温度升幅控制在高于工业化前水平1.5摄氏度，换句话说到了2030年，碳排必须减少近半，到2050年达到净零排放，才能实现增温在1.5摄氏度以内的目标。

研究报告的联合撰写人、英国东安格利亚大学气候变化教授科琳·勒奎尔告诉法新社：“这份报告让人认清现实……让我们知道在格拉斯哥讨论如何应对气候变化之际，现实世界发生什么情况。”

能源需求增加但排放减少 23国证明两者可脱钩

报告也指出，可以决定世界最终能以多快速度降低排放量的不确定因素是煤炭。勒奎尔说，用于疫情后复苏的数万亿美元资金中，要用于开发绿色能源的资金极少。

然而，报告也提及，过去10年来，占全球排放量四分之一的23个国家，包括美国、日本、德国、法国和英国都出现了能源需求增长强劲和排放量显著下降的状况，这表明两者是可以脱钩的。