高消费中国游客不见踪影 亚洲各地重启跨境旅游须另觅客源

（悉尼路透电）亚洲逐步对国际旅客开放门户，对本区域旅游业者而言，如同久旱逢甘霖。然而，每年在国际旅游市场消费多达2550亿美元（约3440亿新元）的中国游客不见踪影，旅游业者须另辟蹊径，开拓客源。

泰国普吉岛乐古浪集团（Laguna Phuket）属下五个度假村疫前顾客25%至30%来自中国，为了弥补中国客源的缺口，度假村转而把营销重点放在欧美和阿联酋。该集团总经理詹德拉说：“到了今天，我们还未在中国展开明显的营销活动，因为我们没察觉到有顾客会来这里。”

中国原本是全球最大出境旅游消费国，目前依然维持病例清零政策，还未放宽严格的旅游限制，其国际航班数量目前仅为疫前的2%。

许多专家估计中国会继续维持严格的防疫措施（例如要求回国者须接受三周隔离）直至明年第二季，之后或许会按国家逐步放宽旅游限制。

亚太旅游协会首席执行官奥蒂葛拉说：“旅游景点须寻找新的客源市场，学习如何营销以及兼顾文化差异。”

她以马尔代夫为例子指出，中国游客原本是这个印度洋群岛国家的最大客源，为了开拓客源，马尔代夫转移目标，在贸易展销会上大力促销，吸引更多俄罗斯和印度游客，结果今年首三季接待的游客人次仅比2019年同期少12%。

旅游数据公司ForwardKeys估计，中国出境旅游须到2025年才能恢复至疫前水平，航空公司因此须要重新规划航线。面对中国游客锐减，泰国航空公司与印尼嘉鲁达航空公司大幅度缩减了航班。

另有市场调查发现，在冠病阴影之下，中国人出境旅游的兴致减弱了，反倒是国内旅游更受欢迎，例如提供免税购物的海南岛迎来了更多国内游客。

市场调研也发现，大自然美景逐渐成为中国游客的偏爱。专家认为旅游业者应顺应趋势，推出新的旅游项目。

中国出境游研究所所长王立基说：“市场将出现改变，2022年出游的中国人将有别于2019年出游的中国人。我认为‘忙购物、赶集式’的旅行将逐渐被淘汰。”

龙途国际咨询公司营销通讯总监库克认为，大型旅游团可能失去魅力，取而代之的是自由行或小型的定制旅游团。