美国雇员逾百公司 员工明年1月起强制接种疫苗

（华盛顿综合电）为推动停滞不前的冠病疫苗接种工作，美国拜登政府规定聘用百人以上的公司从明年1月4日起必须强制员工接种疫苗，料近亿人受影响。新指令一出，由共和党人掌控的州政府马上发声反对，甚至准备提出司法挑战。

拜登政府周四（11月4日）宣布的上述指令可说是至今最严厉的防疫措施。强制接种范围涵盖医疗机构的数百万名员工，以及联邦承包商的雇员。

按新规定，坚持不打冠病疫苗的员工必须每周提交病毒检测报告。公司也可以让所有员工不接种疫苗，但条件是员工都必须定期接受检测并戴着口罩工作。

不遵守规定的企业将被罚款1.4万美元（约1.9万新元），违规次数越多，罚款越重，数额可达13万6000美元。官方没有说明，员工会否因为拒绝接种疫苗或检测病毒而被解雇。

尽管反对意见很多，但联邦政府决定到1月才执行这道总统行政令还是让众多业者长舒一口气，因为这避开了劳动力短缺更窘迫的年底假期。

拜登9月9日已发布两道行政令，规定所有联邦雇员和联邦承包商雇员必须接种疫苗，截止日期为12月8日。如今，白宫也将此截止日期推迟，让联邦机构与私人企业的接种令同日生效。

拜登发布声明说：“虽然我非常希望用不着发布这些要求，可是，由于仍有太多人没有接种疫苗，使我们无法彻底摆脱这场大流行病。”

有人担心，新规定可能导致不愿接种疫苗的人辞职，让面对招工难题的公司雪上加霜。

市场分析公司阿默斯特·皮尔庞特证券公司首席经济师史丹利说：“这道强制令可能导致更多人离职而不是回到工作岗位。我们知道，有很多人不想打疫苗。此外，还有数以百万计的人虽然想要工作，但因为担心疫情，还是不敢回去。”

官员说，企业员工接种令的法律依据是职业安全与健康管理局对工作场所安全的紧急授权。这项授权适用于190万个民间雇主聘用的8420万名员工。管理局说，这些雇主聘用的另外1850万员工可豁免，因为他们是远程工作或在公司以外的地方工作。

联邦政府宣布职场疫苗接种令之后数小时，佛罗里达、艾奥瓦和印第安纳等州的共和党籍州长便恫言提出法律挑战。他们直斥拜登越权，指这个做法侵犯了个人自由。

佛罗里达州长德桑蒂斯说：“联邦政府不能以监管工作场所为幌子，单方面强行实施医疗政策。”

参议院共和党人在拜登政府周四宣布新令之前已经发表声明说，他们在研究援引《国会审查法》的法律条文，准备通过国会程序来推翻强制接种的行政令。