适应气候变化弱国需现有资金10倍 联合国吁紧急加大融资规模

联合国环境规划署周四发布的最新报告指出，尽管适应气候变化的相关政策和规划不断增多，但实际的融资和实施进展仍然远远没有达到所需的水平。

（纽约／内罗毕综合电）联合国警告，极易受到气候变化影响的脆弱国家为适应气候变化所需付出的资金是现有融资的10倍，而债台越筑越高将使这些国家在应对气候威胁方面愈加难以负荷。

联合国环境规划署（UNEP）周四（11月4日）在联合国气候变化大会期间发布最新报告，呼吁全球紧急行动，加大气候融资规模，并积极实施气候行动计划，以适应日益加剧的气候影响。

根据报告，尽管适应气候变化的相关政策和规划不断增多，但实际的融资和实施进展仍然远远没有达到所需的水平。

报告指出，到了2030年，仅发展中国家的适应气候变化成本极有可能达到每年1400亿至3000亿美元这一预估区间的上限，而到了2050年，这成本将进一步上升至每年2800亿至5000亿美元。这方面的开销用于建造防洪设施、种植树木及抗旱作物等。

2019年，发展中国家就减缓和适应气候变化所获得的气候资金为796亿美元，2020年的拨款则因冠病疫情暴发而被打乱。

该报告指出，总体而言，发展中国家的适应气候变化成本是当前公共气候适应资金流的五至10倍，而且差距仍在扩大。

联合国环境规划署执行主任安德森当天说：“全球正致力于加大温室气体减排力度……与此同时，各国也必须更为积极地适应气候变化……我们需要在气候适应的融资和实施方面实现阶跃式变革，制定更雄心勃勃的目标。”

她指出，弱势国家在应对疫情及气候影响方面，无法在最有需要时获得廉价融资。“它们在各方面受到挤压……因此寻找新途径为这些国家筹集资金将非常关键。”

联合国这份报告的主编纽菲尔德说，对低收入国家而言，不断攀升的债务“尤为沉重”。他指出，疫情将推高这些国家的债务，使它们更没有资金去落实适应气候变化的措施。他呼吁发达经济体为这些国家提供更为实质性的债务减免。

富国所提供气候资金多数以贷款方式发放

气候资金主要用于开发洁净能源系统以及其他减排方式。2019年富裕国家所提供的796亿美元气候资金，仅四分之一用于适应气候变化，而且多以贷款方式发放，发展中国家借款须偿还。

本周发布的一份新研究指出，全球最贫困的22个国家共需要2120亿美元，以落实适应气候变化的措施，但只要贷款达到所需的五分之一，它们将陷入债务困扰。

发表这份研究的国际环境与发展研究所经济师帕特尔表示，这些贫困国家没做多少导致气候变化的事，如果为应对气候变化而债台高筑，对它们而言是“荒谬、不道德及不公平的”。

该研究所指出，许多贫困国家的常年财政预算多达20%用于偿还债务。根据世界银行上月发布的数据，2020年低收入国家的负债因疫情飙升至8600亿美元的历来新高。