日本研究发现冠病病例骤减 因病毒出现“自我灭绝”变异

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

字体大小:

日本第五波2019冠状病毒病例在8月达到峰值后，开始骤减。近日的一项最新研究发现，原因之一可能是病毒出现一个新的变异，令它“自我灭绝”。

日本11月1日报告新增86起确诊病例，为去年6月以来最低数。8月份病例最多的时候是20日，增加了2万5992起病例，为历史新高。后来，病例迅速回落，10月15日，日本全国新增病例数仅为151起，降至新低，10月31日，全国新增病例也仅有229起，哪怕是重疫区东京，也仅新增了22起。11月1日（周一），东京仅增9起病例。这是去年5月以来病例首次为单位数。人口稠密的大阪和福冈分别报告了7起病例。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容