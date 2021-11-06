日本研究发现冠病病例骤减 因病毒出现“自我灭绝”变异 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 日本第五波2019冠状病毒病例在8月达到峰值后，开始骤减。近日的一项最新研究发现，原因之一可能是病毒出现一个新的变异，令它“自我灭绝”。日本11月1日报告新增86起确诊病例，为去年6月以来最低数。8月份病例最多的时候是20日，增加了2万5992起病例，为历史新高。后来，病例迅速回落，10月15日，日本全国新增病例数仅为151起，降至新低，10月31日，全国新增病例也仅有229起，哪怕是重疫区东京，也仅新增了22起。11月1日（周一），东京仅增9起病例。这是去年5月以来病例首次为单位数。人口稠密的大阪和福冈分别报告了7起病例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 疫苗 日本 东京 大阪 福冈 过去四周病例增55% 欧洲再成冠病疫情震中 早说