美众院通过1万亿美元基建法案 拜登：迈出纪念碑式一步

美国众议院以228票赞成、206票反对，通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案。拜登称基建计划是“一代人只有一次的投资，将创造数以百万计的就业岗位”。

（华盛顿综合电）美国众议院终于通过数十年来规模最大的基础设施投资法案，拜登总统雀跃万分，形容这是美国向前迈出了历史性的一步。

拜登周六（11月6日）在白宫发表讲话时说：“我认为，形容这次投票是我们作为一个国家向前迈出纪念碑式的一步，一点也不夸张。”

众议院是在周五晚以228票赞成、206票反对的结果，通过总额约1万亿美元（约1.35万亿新元）的跨党派基础设施投资法案。该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在五年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新和完善供水系统、电网和宽带网络等。

该法案8月已获参议院批准，下来只要拜登签字就能生效。

拜登称该基建计划是“一代人只有一次的投资，将创造数以百万计的就业岗位”，并将使美国在面临21世纪经济竞争时，不输给中国和其他国家。

拜登也说，新创造的就业机会，其中多数不需要大学学历。“对于在迅速变化的经济环境中感到被抛在后面和被遗忘的所有人来说，这项法案是为你们而制定的。这是重建美国的蓝领蓝图。”

自拜登就职以来，基础设施建设和社会福利计划一直是他力推的“标志性工程”，但这两项法案在众议院的推进并不顺利。

周五上午，众议院议长佩洛西原定就基建法案投票之前，先通过一项规模更大、总值1.85万亿美元的“重建更美好未来”（Build Back Better）社会福利法案，以便随后将该法案送交参议院。

社会福利法案投票延后

但六位民主党温和派议员表明暂时不支持社会福利法案。他们需要国会预算办公室完成对于该法案的财政评估，在获得相关财政信息后才投票支持该法案。这一过程可能需要数周时间。

佩洛西被迫将社会福利法案的投票延后，仅就基建法案进行表决。但该提议又遭到民主党内激进派的反对。激进派表示，两项法案必须同时进行表决，因为他们担心参议院中间派会在基建法案成为法律后，立即拒绝支持社会福利法案。

但佩洛西坚持当天就基建法案进行投票。几位民主党激进派议员最终对基建法案投了反对票，但由于有13位共和党人投了赞成票，因此法案得以通过。

基建法案获得通过对拜登来说是个关键时刻，因为他的支持率最近暴跌，而且民主党也在上周的州长选举中遭受重创，失去了弗吉尼亚州，并只在新泽西州险胜。

拜登说：“我认为，美国人民已经清楚表达了一件压倒一切的事情。他们要求我们（政府）履行承诺。昨晚证明了我们能做到，在一个大项目上，我们说到做到了。”

拜登进一步承诺，国会两院接下来将通过“重建更美好未来”法案。